Aile şirketlerinin sadece yüzde 4’ü, 4’üncü kuşağı görebiliyor. Bu nedenle aileler veliahtlarını yönetime çocukluktan itibaren hazırlamaya başlıyor. Capital Dergisi aile şirket liderlerinin kariyer yolculuğunu inceledi.

MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, artık gençlerin yönetim hazırlığına iyi bir eğitimle çocukluk döneminde başladığını söylüyor. Bu eğitimde şirket bünyesinde ya da dışarıda başka kurumlarda çalışarak kazanılan deneyimin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Yalçın, “Son dönemde fazla sık olmamakla birlikte, mentorluk ve koçluk gibi hizmetler alarak bu göreve hazırlanan veliahtlar da görüyoruz” diye konuşuyor. Yönetimi devralacak ve devreden kuşakların buna psikolojik olarak hazırlığı da önemli.

Haber şöyle:

Türkiye’de özellikle son 20 yıldaki lider değişimlerinde de bu durum göze çarpıyor. Hayat Holding’in yeni kuşak temsilcisi Avni Kiğılı ve Gedik Holding’in yönetim kurulu başkanı Hülya Gedik, 20 yıllık bir deneyimin ardından liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Genç kuşak liderler de benzer bir tablo çiziyor. Öyle ki Mert Boysanoğlu 17, Elvan Ünlütürk 15, Ozan Diren ve Selim Akın 14, Ebru Özdemir ise 13 yıllık farklı deneyimler sonrası yönetimi devralmalarıyla dikkat çekiyor.

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Aile şirketi liderlerinin kariyer yolculuğu tablosu ve liderlik öncesi farklı pozisyonlarda çalıştıkları süreler: