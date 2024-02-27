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  • Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem... Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem... Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27 Şubat 2024 | 16:40
Son Güncellenme: 27 Şubat 2024 | 17:00
Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem... Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Biga ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem Çanakkale’nin yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada saha çalışmalarının başladığını söyledi. Bakan Yerlikaya, “An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz.” dedi.

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