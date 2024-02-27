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Prof. Dr. Naci Görür çok soru geldiğini belirtti, Gemlik uyarısı yaptı

Prof. Dr. Naci Görür'den Gemlik uyarısı var: Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde.

27 Şubat 2024 | 16:58
Prof. Dr. Naci Görür çok soru geldiğini belirtti, Gemlik uyarısı yaptı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: Arkadaşlar Gemlik hakkında sürekli görüş almak istiyorlar. Gemliğin konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay İznik ve Geyve Fayının devamı. Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolunu oluşturuyor. Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı. Ama buna rağmen Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz. Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde. Gemlik’te yeni imar ve iskan verilmemeli ve yapılar çevresindeki yüksek alanlara kaydırılarak özel inşaat ve mimari tekniklerle yapılmalıdır. 

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