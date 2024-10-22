Citi, altın ve gümüş için fiyat tahminlerini yükseltti





Citi Research, altın ve gümüş için fiyat tahminlerini yükseltti. Citi, daha önce 2.700 dolar/ons olan üç aylık altın fiyatı tahminini 2.800 dolara yükseltirken, 6-12 aylık tahminini 3.000 dolar olarak açıkladı.

Citi, gümüş fiyatı için 6-12 aylık tahminini ons başına 38 dolardan 40 dolara yükseltti.

Citi, “Altın ve gümüşün, Fed'in 50 baz puanlık indiriminden ve geçen ayki istihdam artışından bu yana zayıflayan Çin perakende fiziki talebine ve yükselen ABD faiz oranlarına rağmen son derece iyi performans gösterdiğini not ediyoruz. Altın, petrolün yakın vadede Orta Doğu'da tırmanışa geçmesi senaryosunda da yükselebilir" dedi.