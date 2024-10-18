ARA
DOLAR
34,29
0,47%
DOLAR
EURO
37,23
0,45%
EURO
GRAM ALTIN
2987,42
1,10%
GRAM ALTIN
BIST 100
8934,34
-0,76%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Citi, Barclays, Goldman ve Morgan Stanley’den TCMB analizi

Citi, Barclays, Goldman ve Morgan Stanley’den TCMB analizi

Citi, Goldman Sachs, Barclays ve Morgan Stanley TCMB’nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50’de bıraktığı faiz kararı sonrası beklentilerini paylaştı.

18 Ekim 2024 | 10:40
Citi, Barclays, Goldman ve Morgan Stanley’den TCMB analizi

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar faiz indiriminin Kasım’da başlayacağı görüşünü korurken risk dengelerinin Aralık’ta 250 baz puanlık indirime doğru kaydığını belirtti. Ekonomistler “Para Politikası Kurulu’nun iç talebin enflasyondaki düşüşe daha fazla destek verdiği yönündeki değerlendirmesi ve 4. çeyrekte hizmet enflasyonunda düşüş beklentisi bize, yakın gelecekte açıklanacak olumlu verilerin TCMB’yi faiz indirimine başlamak konusunda daha rahat hale gelebileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. 

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel bankanın ne zaman indirime başlayacağından ziyade indirimlerin ‘sürdürülebilirliğinin’ yatırımcılar için asıl odak noktası olacağını söyledi. Notta faiz indirimlerinin Aralık’ta başlayabileceği ancak Ocak ayına ertelenme riski olduğuna dikkat çekilirken “TCMB şu aşamada faiz indiriminin zamanlaması ve hızı konusunda hala kararsız görünüyor, birkaç ay daha verileri görmek isteyecektir.” değerlendirmesini yaptı. Ekonomist, Ekim ve Kasım aylarında enflasyon daha olumlu seyrederse (aylık enflasyon yüzde 2 civarında, asgari ücret artışı yüzde 25 civarında olursa) Aralık ayında 200-250 baz puanlık indirim olabileceği görüşünü paylaştı. 

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük ise TCMB’nin temkinli söyleminin devam ettiğini, bankanın Aralık ayında faiz indirimine kapıyı kapatmadığını ancak ilk indirimi Ocak ayında beklediklerini dile getirdi. TCMB’nin son çeyrekte aylık enflasyonda iyileşme beklediği, bunun da Aralık’ta faiz indirimini gündeme getirebileceği belirtildi. Gelecek enflasyon verilerinin bu kararda önemli olacağı vurgulandı. Ekonomist, Kasım ayı enflasyon raporunda 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyon olabileceği öngörüsünü paylaştı.

Sabah Kahvesi bültenine 'ücretsiz' üye olun, güne piyasalar açılmadan daha fazla haberle başlayın! Üyelik için TIKLAYIN 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2987,42 1,1%
  • ALTIN ONS 2709,75 0,62%
  • BIST 100 8934,34 -0,76%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,928 -0,212%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37916 -0,0232%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,36 -0,5059%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2915 0,4747%
  • EURO/DOLAR 1,0846 0,1718%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2308 0,4543%
  • STERLIN/DOLAR 1,30445 0,27905%
Borsa Haberleri
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Big Chefs (BIGCH) bilanço tarihini duyurdu
Tofaş (TOASO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
KARDEMİR'den maden sahalarıyla ilgili açıklama
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
Ford Otomotiv (FROTO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
17 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bosch Fren'den (BFREN) bedelli kararı
Doğan Holding'ten (DOHOL) pay geri alım açıklaması
IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu
CW Enerji'den yeni şirket kararı
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Ford Otomotiv (FROTO) 2. temettü teklifini duyurdu
Tat Gıda'dan kapasite artırım programı hakkında açıklama
Yabancıların hisse stoku 31,4 milyar dolara geriledi
GERİ
İLERİ
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Big Chefs (BIGCH) bilanço tarihini duyurdu
Tofaş (TOASO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
KARDEMİR'den maden sahalarıyla ilgili açıklama
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
Ford Otomotiv (FROTO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
17 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bosch Fren'den (BFREN) bedelli kararı
Doğan Holding'ten (DOHOL) pay geri alım açıklaması
IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu
CW Enerji'den yeni şirket kararı
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Ford Otomotiv (FROTO) 2. temettü teklifini duyurdu
Tat Gıda'dan kapasite artırım programı hakkında açıklama
Yabancıların hisse stoku 31,4 milyar dolara geriledi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL