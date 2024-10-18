Citi, Barclays, Goldman ve Morgan Stanley’den TCMB analizi

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar faiz indiriminin Kasım’da başlayacağı görüşünü korurken risk dengelerinin Aralık’ta 250 baz puanlık indirime doğru kaydığını belirtti. Ekonomistler “Para Politikası Kurulu’nun iç talebin enflasyondaki düşüşe daha fazla destek verdiği yönündeki değerlendirmesi ve 4. çeyrekte hizmet enflasyonunda düşüş beklentisi bize, yakın gelecekte açıklanacak olumlu verilerin TCMB’yi faiz indirimine başlamak konusunda daha rahat hale gelebileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel bankanın ne zaman indirime başlayacağından ziyade indirimlerin ‘sürdürülebilirliğinin’ yatırımcılar için asıl odak noktası olacağını söyledi. Notta faiz indirimlerinin Aralık’ta başlayabileceği ancak Ocak ayına ertelenme riski olduğuna dikkat çekilirken “TCMB şu aşamada faiz indiriminin zamanlaması ve hızı konusunda hala kararsız görünüyor, birkaç ay daha verileri görmek isteyecektir.” değerlendirmesini yaptı. Ekonomist, Ekim ve Kasım aylarında enflasyon daha olumlu seyrederse (aylık enflasyon yüzde 2 civarında, asgari ücret artışı yüzde 25 civarında olursa) Aralık ayında 200-250 baz puanlık indirim olabileceği görüşünü paylaştı.

Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük ise TCMB’nin temkinli söyleminin devam ettiğini, bankanın Aralık ayında faiz indirimine kapıyı kapatmadığını ancak ilk indirimi Ocak ayında beklediklerini dile getirdi. TCMB’nin son çeyrekte aylık enflasyonda iyileşme beklediği, bunun da Aralık’ta faiz indirimini gündeme getirebileceği belirtildi. Gelecek enflasyon verilerinin bu kararda önemli olacağı vurgulandı. Ekonomist, Kasım ayı enflasyon raporunda 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyon olabileceği öngörüsünü paylaştı.