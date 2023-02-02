Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soruya karşılık, bu konuda çok kapsamlı çalışma yürütüldüğüne ve artık sona gelindiğine dikkati çekti.

Teklifin yarın (bugün) Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceğine işaret eden Erdoğan, "AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Sorunu kökten çözmek için bir irade koyduk, bu irademizin arkasındayız." dedi.

Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'la akşam EYT düzenlemesine yönelik bir görüşme gerçekleştirdiğini, "Bu işi geciktirmeyelim, bir an önce inşallah bitirelim." görüşünü paylaştığını aktardı.

"Enflasyon daha da düşecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu kontrol altına almaya yönelik hangi adımların atılacağı ve enflasyon konusundaki beklentilere ilişkin soru üzerine, dünyada faizin sürekli yükseltildiğini ve bunun devam ettiğini; Türkiye'de ise tam aksine faizi indirmenin mücadelesinin verildiğini ifade etti.

Şu anda Türkiye'de faizin yüzde 9 olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunu daha da düşüreceğiz. Çünkü benim inancım şu; hatırlayın Başbakanlığım dönemimde biz faizi 4,6'ya indirdik ve o zaman enflasyon da 6,4 gibiydi. Çünkü şuna inanıyordum, faiz ve enflasyon doğru orantılıdır, faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir, ben böyle inanıyorum. Alansa benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada, uluslararası birçok toplantıda bu tezimi savundum.

Şimdi 'Biz yine (enflasyonu) indireceğiz' dedik ve bakın yüzde 86'lardaydı enflasyon, yüzde 64'e düştü. Daha da düşecek. Bütün mesele bizim buradaki istikrarımızdır, güvenimizdir. Çünkü kalıcı fiyat istikrarını tesis edeceğiz. 2022'de toplam bütçe giderimiz 2 trilyon 941 milyar lira oldu, bütçe gelirimiz 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda bütçe açığımız yılın tamamında yalnızca 139,1 milyar lira oldu. Ayrıca toplamda 171,8 milyar lira faiz dışı fazla verdik."

"Şu anda büyümede yüzde 5,5'i yakalamış vaziyetteyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program'da 131,4 milyar lira faiz dışı açık tahmininde bulunduklarını anımsatarak, "Unutmayalım Kovid-19 salgını, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, emtia ve enerji fiyatlarındaki artışlara rağmen 4 yılın ardından yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardık. Böylece bütçe öngörümüzden 139,3 milyar, Orta Vadeli Program hedefimizden de 322,1 milyar lira daha iyi bütçe açığıyla seneyi kapatmış bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir başka konunun da bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bütçe hazırlıklarında bu oranın yüzde 3,5 seviyelerinde gerçekleşeceğini görmüştük. Bazı uluslararası kuruluşlar ise bizim tahminlerimizin çok üzerinde yüzde 5-6'ları bulan bir bütçe açığı bekliyordu. Bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranının yüzde 1 olarak gerçekleşeceğini görüyoruz. Bütçe açığını 2002'de yüzde 11,1 seviyesinde devralmıştık, şimdi 2022 yılında yüzde 1'e düşürmüş durumdayız.

Bu yıl ayrıca faiz harcamalarının bütçe içindeki payını da azalttık. 2002'de faizin bütçe içerisindeki payı yüzde 43,2 iken 2022'de bu oran yüzde 10,6'ya düştü. Bütçede yakaladığımız güçlü gelir performansını sağlamak için ne vergi artırdık ne yeni vergi getirdik. Tam aksine vergi yüklerini düşürdük, özellikle yaptığımız KDV indirimleriyle dolaylı vergilerin bütçe içindeki payını da azalttık. Bunun da ötesinde uluslararası kuruluşlar yeni büyümeyi açıklıyorlar ve şu anda büyümede yüzde 5,5'i yakalamış vaziyetteyiz."

Orta gelirlilere yönelik "Yeni Evim Kampanyası"nda sayı artırımı olup olmayacağına ve ikinci el evlerin kampanya kapsamına alınıp alınmayacağına dair soru üzerine Erdoğan, "Allah nasip ederse ikinci el konutlar ile ilgili destek olmak için bir çalışma ayrıca yapılacak. Projenin planlama aşaması devam ediyor. Somutlaşan çalışmayı inşallah kamuoyu ile de paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kampanyada önceliği ilk evini alacak vatandaşlara yönelik yeni konut arzına verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni konut arzını artırarak üretimi, istihdamı da artırmak istiyoruz. Bu tabii artık seçim sonrasında atılacak bir adım. Bizim bu konuda malum ciddi bir altyapımız var. Deneyim, tecrübe hepsi bizde var. 'Alt gelirliyi ev sahibi yapacağız' dedik, kuralar çekildi, 2 yıla evleri teslim edeceğiz. 'Orta gelirliye destek olacağız' dedik, kampanyamızı yaptık. 'Roman vatandaşlarımıza özel konut kampanyamız olacak' dedik, 12 ilde Roman vatandaşlarımıza özel proje için hazırlık yapıyoruz. Her vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmak istiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut kampanyasını biz yaptık ve 20 yıldır yapıyoruz. İhtiyaç halinde yeni projeleri de hayata geçirmekten geri durmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca konut kampanyaları kapsamının dışında yangın, sel, deprem gibi afetlerin yaşandığı noktalarda konutların anında yapılarak teslim edildiğini anlattı.

"Yoğun bir çalışma Filyos'ta devam ediyor"

Karadeniz gazının kullanımı konusunda gelinen aşamanın durumu ve bu gazın ne zaman hanelere ulaşabileceğine ilişkin soruya cevap veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazının milletimizle buluşması için tüm çalışmalar 7/24 esasına göre devam ediyor. Sahadaki çalışmalar şu anda 3 ana bileşenden oluşuyor. Bunun birincisi; deniz tabanı üretim tesisleri devam ediyor. İki işleme tesisi, üç boru hatları. Sahada şu anda yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor. Denizde ise 50'den fazla gemi operasyonlarını sürdürüyor. Çalışmalar, canlı yaşamının dahi olmadığı denizin 2 bin 200 metre altında tamamen uzaktan kumandayla kontrol edilen robotlarla ve sistemlerle yürütülüyor. Derin denizde boru ve kordon bağı serimi tamamlandı. Derin deniz ana kordon hattının nihai etütlerine de başlandı. Yavuz ve Kanuni gemileri kuyuların alt ve üst tamamlama işlemlerini gerçekleştiriyor. Sahadaki kara tesisi yüzde 90 oranında tamamlandı. Kuyu başı ekipmanı, gaz toplama ve dağıtım haznesi gibi devasa ekipmanlar da deniz tabanına indirilmeye başlandı. BOTAŞ gazı ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonunun ve 36 kilometrelik boru hattının inşasını tamamladı ve testler yapıldı. Yoğun bir çalışma Filyos'ta devam ediyor."