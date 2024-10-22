Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen açıklaması: 'Sonu iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vesayete, mafyaya, çetelere, terör örgütlerine, haksızlığa, hukuksuzluğa, statükonun bekçiliğine soyunan antidemokratik odaklara hiçbir zaman baş eğmedik." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da ölüm kusan silahlara, bomba yağdıran uçaklara, sinsice, namussuzca millete kurşun sıkan FETÖ'cü alçaklara aziz milletimizle hadlerini bildirdik. Darbecilerin, hainlerin, gözünü kan ve nefret bürümüş haysiyet fukaralarının tekmilini birden bozguna uğrattık. Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Baş hainin ölümüyle şehit ailelerimizin yüreği biraz soğumuş,gazilerimiz biraz teselli bulmuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin akıbetinin ne olacağı görülmüştür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları belirtti:

"Devletimizin tüm kurumlarının nefesi, ister yurt içinde ister dünyanın en ücra köşesinde olsun, FETÖ'cü sırtlan sürüsünün ensesinde olacak. Bu dünyadan işledikleri suçların, hakkına girdikleri insanların, döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaklar."

Erdoğan, "Gerilim ve sokak siyaseti, sadece buna tevessül edenlere değil tüm ülke ve millete kaybettirecektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandığın ufukta görünmediği önümüzdeki 3,5 yıllık süreyi, ülkemiz ve milletimiz açısından bir icraat seferberliğine dönüştürmenin çabasındayız." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'ye kaybettirecek bir denklemin veya şahsi hesabın içerisine girenleri bu millet asla affetmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in Gazze'de yaktığı şimdi de Lübnan'a taşıdığı yangın günbegün sınırlarımıza yaklaşırken iç cephemizi kuvvetlendirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Coğrafyamızın içinde bulunduğu tehlikeli konjonktür, siyasetçiler olarak hepimizi daha sorumlu ve ağır başlı davranmaya teşvik etmektedir. İktidar-muhalefet fark etmeksizin hepimizin, ülkeye faydası dokunmayan tartışmalara, çekişmelere, kayıkçı kavgalarına prim vermemesi önemlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları belirtti:

"(Yenidoğan çetesi soruşturması) Masum bebeklerin cenazesi ve ailelerinin acısı üzerinden siyaset yapmak vicdan tutulmasından başka bir şey değildir. (Yenidoğan çetesi soruşturması) Birkaç çürük elma yüzünden sağlık camiamızın hırpalanmasına göz yummayız. Masum bebeklerin hayatıyla oynayan bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için Cumhurbaşkanı olarak ben de konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğim. (Yenidoğan çetesi soruşturması) Gözünü para hırsı bürümüş fırsatçıların, içerden veya dışardan sistemi sabote etmesine izin vermeyeceğiz. (Yenidoğan çetesi) Devletimiz ilk andan itibaren gereken her türlü adımı atmıştır. Bu barbarlığı yapanlardan hesabı en ağır biçimde hukuk önünde sorulacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özel sağlık kuruluşlarımızın ücretlendirme politikalarıyla ilgili şikayetler alıyoruz. Bunların da üzerine kararlılıkla gideceğimizin bilinmesini istiyorum." dedi.

Erdoğan, "Türkiye olarak BRICS ile işbirliğimizi samimi bir şekilde geliştirmek istiyoruz. İnşallah Kazan Zirvesi'nin buna vesile olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.