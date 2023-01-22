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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi mesajı: 10 Mart'ta yetkimizi kullanacağız

Seçim için 14 Mayıs mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Seçim tarihi) Resmi olarak Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi var. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var." dedi.

22 Ocak 2023 | 22:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi mesajı: 10 Mart'ta yetkimizi kullanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, seçimin 14 Mayıs'ta olacağına yönelik mesajını yineledi:

"Bu bir erken seçim falan değil, seçimi öne almak. Yapılan bu. Bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Bu güncelleme ile birlikte bu adımı attık ve Cumhur İttifakı olarak da Devlet Bey'le bu görüşmelerimizi yaparak dedik ki 'Zaman kaybına tahammül yok. Bunun için öyle incelemeler yaptık ki herkesin yaz tatiliyle ilgili durumlarını tutun, Karadeniz'de çay, fındık vesaire bütün bunların gidişlerini tutun bütün değerlendirmeleri yaparak herhangi bir sıkıntıya, KPSS vesaire... Bütün bu ayrıntıları masaya yatırdık ve adımı da buna göre atalım dedik. Hele hele öğrencilerimizin durumları bizim için çok önemli. Bu adımı da atarak kararı buna göre verdik ama resmi olarak cumhurbaşkanının burada bir yetkisi var. O da biliyorsunuz 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu ama biz kararımızı inşallah Mart ayının 10'unda açıklayacağız."

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