Elon Musk, şirketin Texas Giga fabrikasının açılış partisinde, uzun süren bekleyişin ardından Tesla’nın önümüzdeki yıl Cybertruck’ı satmaya başlayacağını duyurdu. Tesla’nın yeni genel merkezine ev sahipliği yapan Teksas’taki 1,1 milyar dolarlık fabrikasının açılışına siyah kovboy şapkası ve güneş gözlüğü ile katılan Elon Musk, robotaksi projesini de duyurdu. Musk herhangi bir zaman aralığı vermeden “fütüristik görünecek”, “özel” ve kendi kendine giden bir taksi yapacaklarını söyledi.

CYBERTRUCK

Musk, Tesla’nın gelecek yıl Cybertruck’ın yanı sıra insansı bir robot olan Optimus’un üretimine başlayacağını söyledi. Musk, ilk olarak 2019’da duyurulan Cybertruck’ın piyasaya sürülmesindeki gecikme için de özür diledi.

Tesla’nın orijinal hedef çıkış tarihi 2021’di, ancak aracın lansmanı önce 2022’ye ve şimdi de 2023’e ertelendi.

Otomobil üreticisi, Cybertruck’ı Amerika’daki “en yüksek hacimli” otomobil fabrikası olacağını söylediği Texas Gigafactory’de üretecek. Musk, dünya çapında planlanan diğer Gigafabrikalara ve sevk edilecekleri yere yakın araçlar üretmenin daha çevre dostu olacağından da bahsetti. Musk, sunum sırasında bu yılın tamamen üretimi ölçeklendirmekle ilgili olduğunu, “insanlık tarihinde hiçbir şirketin ulaşamadığı bir ölçeğin” hedeflendiğini, gelecek yılın ise tamamen “büyük bir yeni ürün dalgası” yayınlamakla ilgili olduğunu söyledi.

Şirket, Cybertruck’a ek olarak, önümüzdeki yıl Tesla Semi EV’yi ve henüz açıklamadığı diğer ürünleri de piyasaya sürmeyi planlıyor. Uzun mesafeler arasında kargo taşımak için tasarlanan elektrikli Semi EV’nin 2019’da piyasaya sürülmesi gerekiyordu, ancak birkaç farklı ertelenme yaşandı. Musk, Tesla’nın Optimus insansı robotunun da 2023’te üretime başlayacağını ve insanların yapmak istemediği herhangi bir görevi yerine getirmek için tasarlanacağını açıkladı.

ROBOTAKSİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Musk konuşmasında “Söyleyebileceğim şey, gerçekten büyük bir ölçeğe geçeceğiz; insanlık tarihinde hiçbir şirketin ulaşamadığı bir ölçeğe. Bu, dünyayı sürdürülebilir enerjiye dönüştürmek için olmalı” dedi ve oldukça fütüristik görünecek Robotaksi üzerinde çalıştıklarını söyledi.