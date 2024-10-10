Davut Doğan’a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı

Ekonomik yatırımlarının yanı sıra Ayşe Doğan Ali Doğan Kültür Eğitim Vakfı (ADVAK) aracılığıyla bölgenin sosyal ve kültürel hayatına da katkı sunan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından İşletme Bilimi Alanında Fahri Doktora unvanı verildi.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, yaptığı konuşmada "Bu unvan, bugüne kadar aldığım tüm ödüllerden daha anlamlı ve beni daha da motive etti. Bu başarı sadece benim değil, tüm Doğan ailesinin başarısıdır." dedi.

Doğan; "Bugün bu unvanı bana layık gördünüz ancak bizim başarımızın arkasında aslında 5 kardeşim de var. Biz 6 kardeş el ele verdik ve birlikte başardık. Ben sadece büyük olduğum için doğal başkanlık ettim ama bu başarı hepimizin, tüm Doğan ailesinin başarısıdır. Birlikte olmak bir başlangıçtır, birlikte olmak ilerleme getirir. Bu birlikteliği ise 30 yıl önce kurumsallaşmaya ilk adım attığımız dönemde Aile anayasamızı yazarak ve birebir uygulayarak sağladık." dedi.





