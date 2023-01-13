İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, emlak şirketi aracılığıyla çok sayıda kişiye aynı devre mülkün ve arsanın satıldığı, yabancılara oturum izni için satma vaadiyle mağdurlardan "reklam, tapu, vergi ve diğer giderler" adı altında para alındığı iddiası üzerine yürütülen çalışmada, İstanbul ve Yalova'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğünden polis kontrolünde çıkarılarak otobüslere bindirilen aralarında kadınların da bulunduğu 113 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

24 lüks ev ve otomobil el konuldu

Yaklaşık 200 kişinin şikayetçi olduğu soruşturma kapsamında, ekiplerce Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir ve Başakşehir ilçeleri ile Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 113 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda bulunan lüks otomobillere el konulurken, şüphelilerin işledikleri suçtan kazandıkları gelirle 24 lüks ev aldıkları belirlenmişti.