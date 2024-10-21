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Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanındaki görüntüleri üzerine haklarında "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı.

21 Ekim 2024 | 16:37
Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerine ilişkin haklarında resen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu için gözaltı kararı verildi.

"Hayasızca hareketler" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Polat ve Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dilan Polat ve Sıla Doğu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat da avukatlarıyla adliyeye geldi.

Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

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Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
18 Ekim borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
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