Diş malzemeleri ihracatta yüzde 30 büyüme hedefi koydu

2022’yi 250 milyon dolar ihracatla kapatan ağız ve diş malzemeleri sektörü Türkiye’nin hedefi büyüme sürecini devam ettirmek. Üretim ve ihracat odaklı çalışan sektörün çatı STK’sı Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) 2023 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, sektörün 2023 için ihracatta en az yüzde 30 artış hedefi koyduğunu açıkladı.

HEDEF PAZARLAR ASYA PASİFİK, HİNDİSTAN VE ABD

DİŞSİAD Başkanı Uçar, ağız ve diş malzemeleri sektörünün yerlilik oranını son 10 yılda yüzde 20 oranında artırdığına dikkati çekti ve şöyle devam etti:

“Bu yılı yaklaşık 250 milyon dolar ihracatla tamamlıyoruz. 2023 için ihracatta en az yüzde 30 artış hedefi koyduk. Bu hedefe ulaşabilmemiz için yeni ihracat pazarlarında var olmamız gerekiyor. Diş malzemeleri sektörü mevcut ihracatının neredeyse tamamımı yakın coğrafyamıza ve Avrupa bölgesine gerçekleştiriyor. 2023’te Kuzey ve Güney Amerika başta olmak üzere Asya Pasifik bölgesini, Rusya’yı ve Hindistan’I hedef ülkelerimiz olarak belirledik. Bunu yaparken de söz konusu bölgelerin ağız ve diş sağlığı alanındaki ihtiyaçlarını ve tüketim eğilimlerini mercek altına aldık.”

FİNANSMAN VE ÖLÇEKLİ ÜRETİM

Türkiye’nin üretim kabiliyeti açısından Avrupa’nın ilk beş ülkesi arasında yer aldığını ifade eden DİŞSİAD Başkanı, “Dinamik bir ülkeyiz. Üretim potansiyelimiz ihracat hedeflerimize ulaşmamızda büyük bir avantaj yaratıyor. Finansmana erişim ve ölçekli üretim gibi yapısal sorunlarımızı bertaraf etmemiz halinde 2023’te dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme yakalayacağımızı tahmin ediyorum. Türk sanayisinin müteşebbis yapısı ihracatı odak noktasına alarak büyümeye ve istihdama daha fazla katkı sağlayacağını öngörüyorum” dedi.