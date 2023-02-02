Dış ticaret açığı ocakta yüzde 40 arttı

Ticaret Bakanlığının ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Bültende yer alan dış ticaret verileri, GTS esas alınarak hazırlandı.

GTS'ye göre ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 artarak 19 milyar 376 milyon dolara çıktı. Böylece tüm zamanların ocak ayı rekoruna ulaşıldı.

İthalat, ocakta yüzde 21,2 yükselişle 33 milyar 742 milyon dolar oldu.

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 17 artışla 53 milyar 117 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise bu dönemde yüzde 39,6 artışla 14 milyar 366 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, ocakta yıllık bazda 5,6 puan azalarak yüzde 57,4, enerji verileri hariç tutulduğunda ise 15,3 puan gerileyerek yüzde 73 olarak hesaplandı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 7,4 artış ve 9 milyar 818 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 11,2 artış ve 7 milyar 140 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 24,5 yükseliş ve 2 milyar 310 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 826 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 186 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 42 milyon dolarla Rusya geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 49 oldu.

Ocakta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 159 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 298 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 254 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

Anılan ayda sektörlere göre ihracatın payı, yüzde 93,6 ile imalat sanayisi (18 milyar 136 milyon dolar), yüzde 4,2 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (816 milyon dolar), yüzde 1,6 madencilik ve taş ocakçılığı (312 milyon dolar) oldu.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat yüzde 16,1 artış ve 27 milyar 102 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, yüzde 32,7 artış ve 3 milyar 684 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 70,9 artış ve 2 milyar 915 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Ocakta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 867 milyon dolarla Rusya, 4 milyar 456 milyon dolarla İsviçre ve 3 milyar 559 milyon dolarla Çin oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 61,9 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 663 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri, 7 milyar 722 milyon dolarla Avrupa Birliği ve 7 milyar 655 milyon dolarla Asya ülkeleri olarak hesaplandı.

Sektörlere göre ithalatın payı, yüzde 73,8 ile imalat sanayisi (24 milyar 910 milyon dolar), yüzde 20,5 ile madencilik ve taş ocakçılığı (6 milyar 911 milyon dolar), yüzde 3,5 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (1 milyar 175 milyon dolar) olarak belirlendi.