Döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıktı.

Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce döviz alım-satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artırıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğine göre, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası kıymetini koruma hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3,000 dolardan 5,000 dolara çıkarıldı.