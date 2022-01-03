Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ projesi kapsamında destek verdiği ‘Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’ 25-26 Aralık 2021 tarihleri arasında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi’nin ev sahipliğinde Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’nde alanında uzman isimler tarım, turizm, sanayi ve ticaret başlıkları altında tüm dinamikleriyle iki gün boyunca kentin gelecek 50 yılını inşa ederken yol haritasını konuştu. Düzceli olan Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz, kongrede il ekonomisinin gelişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin en genç ili Düzce, Düzce Belediyesi’nin girişimleri Düzce Valiliği, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin destekleriyle kısa sürede hayata geçirilen ve ilk kez düzenlenen ‘1. Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde, iki gün boyunca Tarım, Turizm, Ticaret ve Sanayi ana başlıkları altında Düzce’nin gelecek 50 yıllık yol haritasının çizildiği kongrede, alanında uzman konuşmacıların yanı sıra Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, gazeteciler, çeşitli STK’lar, siyasi parti temsilcileri, sanayiciler, iş insanları ile çok sayıda katılımcı yerini aldı. Ortak akıl çalışması kapsamında gerçekleştirilen kongrede iki gün boyunca tüm paydaşlar Düzce’nin yol haritası için görüş ve önerilerini anlattı. Kongere Düzceli olan Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz da katıldı ve ilin ekonomik gelişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“MEVCUT İHRACATIMIZLA 81 İL İÇİNDE 34. SIRADAYIZ”

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tüm konuklara hoş geldiniz derken, iki gün boyunca konuşulacak her konunun Düzce için son derece önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Özlü, “Bölgesel Kalkınmanın Merkezi Düzce” sloganıyla düzenlediğimiz kongrede; tarımdan ticarete, sanayiden turizme, lojistikten bilgi teknolojilerine kadar birçok konuda Düzce’yi konuşacağız. Düzce, 3 Aralık 1999’da il oldu. Geçen 22 yıllık sürede, bir yandan depremin yaralarını sarmaya çalışırken, diğer yandan Düzce’yi her alanda ileriye taşımak için yoğun gayret gösterdik. Geriye dönüp baktığımda; gayretlerimizin boşa gitmediğini, Düzce’nin birçok alanda ilerlediğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi. Düzce’nin nüfus ve yüzölçümü olarak küçük olsa da; birçok alanda Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Özlü, “2020 yılında 321 milyon dolar ihracata imza attık. Bu yılın ilk 11 ayındaki ihracatımız ise, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin rakamlarına göre 365 milyon dolara ulaştı. İnşallah 2022 yılını 400 milyon dolar ihracatla kapatacağız. Düzce, mevcut ihracatıyla 81 il içinde 34. sırada. 1 milyar dolar ihracat sınırını aşan Türkiye’de 20 ilimiz var. İnşallah, en geç 5 sene sonra Düzce’de bu illerin arasında yerini alacak. İthalatımız ise 2020 yılında 135 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sevinerek belirtmek isterim ki; ithalatımızın 3 katı ihracata imza atarak, net ihracatçı bir kent olmayı başardık” şeklinde konuştu.

“FINDIK ÜRETİMİNDE 5.BÜYÜK İLİZ”

Başkan Özlü, Düzce’nin sadece sanayisiyle göz dolduran bir şehir olmaktan öte tarımı, ormanı ve turizmiyle de söz sahibi bir şehir olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Yürekten inanıyorum ki; yarınların Düzce’sinde tarım, orman ve turizm bugünden çok daha büyük bir ivmeyle ilerleyecek. Fındık üretiminde Türkiye’nin 5. büyük ili konumundayız. Binlerce Düzceli aile fındıktan gelir sağlıyor. Diğer yandan, Düzce ormanları ve ağaç sanayimiz de bizim için ve ülkemiz için son derece hayati önem arz ediyor.”

“ŞEHRİMİZE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAĞIZ”

Bölgenin orman sanayisinden de bahseden Özlü; “Şehrimizde yaklaşık 125 bin hektar ormanlık alanımız var. Yani, Düzce’nin toplam yüzölçümünün yarısı ormanlarla kaplıdır. Kayın, göknar, karaçam, sarıçam, meşe ve diğer ağaç türlerimiz; Düzce’nin tabiatının ve ağaç sanayisinin ayrılmaz parçalarıdır. Geçtiğimiz yıl, üniversitemiz ve Ticaret Odamızla birlikte başlattığımız ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’ üretim seferberliğinin şehrimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Fındığımız, aromatik bitkilerimiz, mısırımız, pirincimiz, buğdayımız ve çeltiğimiz; tarımımızı ayakta tutan ve ülkemizin üretimine de ciddi katkı sağlayan ürünlerimiz” şeklinde konuştu.

“TURİZMDE ÜLKEMİZİN PARLAYAN YILDIZI OLMAYA ADAYIZ”

Düzce’nin büyük orman arazilerinin yanı sıra muhteşem bitki örtüsünün ve tarımsal üretimin bulunduğu bir il olduğunu belirten Özlü, “Kuzeyde Akçakoca ve deniz, güneyde şelaleler, mağaralar, göller ve tabiat parklarımızla; Türkiye’nin yükselen turizm bölgelerinin başında geliyoruz. Kazı çalışmaları hızla devam eden 2 bin yıllık Konuralp Antik Kentimiz, Akçakoca’daki Ceneviz Kalemiz, Aydınpınar, Güzeldere ve Samandere Şelalalerimiz, tabiatın büyük nimeti Topuk Yaylamız, efsanelere konu olan Efteni Gölümüz, Fakıllı ve Sarıkaya Mağaralarımız, her mevsim ayrı bir güzellik sunan yaylalarımız ve kanyonlarımız, sularında rafting yapılan akarsularımızla sadece bölgemizin değil ülkemizin de turizmde ve seyahatte parlayan yıldızı olmaya aday bir kentiz” dedi.

“MODERN BELEDİYECİLİĞİN YENİ ROTASI AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARIDIR”

Kalkınmanın en önemli ayaklarının başında şehircilik olgusunun geldiğini söyleyen Özlü, “Bütün şehirlerimiz; kimliklerini tarihimizden, kültürümüzden, sanatımızdan ve geleneklerimizden almaktadırlar. Türkiye’nin hangi şehrine giderseniz gidin binlerce yıllık tarihin ve medeniyetin izlerini görürsünüz. Bizler Düzce’yi korumaya ve medeniyet ışığımız altında inşa ve ihya etmeye kararlıyız. Bunu yaparken modernliğin getirdiği kavramlara da kucak açmaya devam edeceğiz. Bugün burada sizlerle konuşacağımız gibi, artık ‘modern belediyeciliğin yeni rotası akıllı şehir uygulamalarıdır. Şehirleri insanlarla, insanları teknolojiyle, teknolojiyi şehirle uyum içinde, bir bütün olarak ele almamız gerekmektedir. Kongremizde şehirleşme konuları gündeme geldikçe, sizlere Düzce’deki belediyecilik anlayışımızı, projelerimizi ve hedeflerimi ayrıntılı olarak anlatacağız” dedi.

ÖZLÜ: KOLAY OLANA DEĞİL ZOR OLANA TALİBİZ

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ilki gerçekleştirilen “İktisat ve Kalkınma Kongresi” ile Düzce’nin sahip olduğu değerleri daha da geliştirmenin yollarını hep birlikte arayacaklarını, Türkiye’nin en genç şehrini; tüm Türkiye’ye tanıtmak için yapılması gerekenleri konuşacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Düzce’nin bugününü konuşurken, daha da önemlisi gelecek 50 yılını nasıl planlamamız gerektiği konusunu istişare edeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki; en kolay iş bugünü kurtarmaktır. En zor olan ise gelecek yılları planlamak, yarınları kurtarmaktır. Biz; kolay olana değil, zor olana talibiz. Çünkü gelecek nesillere daha yaşanabiliriz bir Düzce’yi emanet etmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyor. Kongremizin hayırlı ve faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.”

Konuşmasının sonunda ise iki önemli müjde vermek istediğini belirten Özlü, “İlki, 15 bin istihdam oluşturacak olan 1. OSB’nin genişleme projesinin kararının onaylandığını paylaşmak isterim. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyorum. Bir diğer müjde ise Çilimli OSB’de 1 Nisan 2022’de alt yapı inşaatlarımıza başlıyor oluşumuzla ilgili. Bu konuda da değerli Valim Sayın Cevdet Atay’a teşekkür ediyorum. Her iki gelişme de Düzce’mize hayırlı olsun” dedi.

EGD BAŞKANI TOPRAK: KONGRE DİĞER KENTLERE DE ÖRNEK OLSUN İSTERİZ

Başkan Özlü’nün açılış konuşmasının ardından söz alan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, EGD olarak kongreye dahil olma sürecine yönelik bilgiler aktarmasının ardından, bugünden yarını planlayanların öne geçeceğini belirterek, kongrenin diğer kentlere de örnek olması temennisinde bulundu. Toprak, “Dünyada artık kentler yarışacak. Düzce şimdiden 2053’ü, gelecek 50 yılını planlıyor, hedefliyor. Kentler arası yarışmayı önemsiyoruz. Yarını planlayanlar hayatta kalacak” dedi.

Kongrede konuşan AK Parti, MHP ve CHP İl Başkanları ise kongrenin Düzce için hayırlı olması dileklerini ifade etti.

TSO BAŞKANI TUNCAY ŞAHİN: DÜZCE’NİN YOL HARİTASINI ÇIKARMAYI AMAÇLIYORUZ

Daha sonra söz alan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ise, organizasyon gerçekleştirilmesinde en büyük emeği sarfeden Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başta olmak üzere EGD Başkanı Celal Toprak’a teşekkür etti. Şahin, “Bu ve bundan sonraki kongrelerde amacımız Düzce’nin iktisadi kalkınmasını sağlamak ve yol haritasını oluşturmak olmalıdır. Bu yol haritasını da bizden sonrakilere bir referans kaynağı olarak kalmasını sağlamak olacak” dedi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN DESTEK KONUŞMASI

Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz yaptığı konuşmada, organizasyonu düzenleyen, birbirinden değerli konukları Düzce’de bir araya getiren ve Düzce’nin geleceğinin yol haritasını oluşturmak adına çalışma yürüten Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür ederek, Düzce’nin geleceğine dair yapılan tüm çalışmaları destekleyeceğini söyledi. AK Parti Milletvekili Fahri Çakır, tarım ve sanayi noktasında geçmiş dönemlerle bugüne geçiş sürecine yönelik değerlendirme de bulunduğu konuşmasını İktisat ve Kalkınma Kongresi’nin yapılışına bağlayarak, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, beşeri sermaye konusuna değinerek, Düzce’nin ekolojik turizm konusunda başkent olabilecek bir şehir olduğuna vurgu yaptı.

VALİ ATAY’DAN EL BİRLİĞİ İLE DESTEK SÖZÜ

Düzce Valisi Cevdet Atay ise yaptığı açılış konuşmada, Düzce’nin ihtiyacı olan durumların değerlendirildiğini konuşmalardan gördüğünü belirterek, kongre vesilesiyle bir araya gelecek panelistlerin ortaya koyacakları yol haritasına el birliği ile destek vereceklerini iletti.

Düzce’ye yönelik hazırlanan tanıtım videosu katılımcılarla paylaşıldı.

BUGÜNDEN YARININ MARKA KENTİ DÜZCE’YE YOL HARİTASI

25 Aralık Cumartesi günü açılış konuşmaları ile başlayan kongrede ilk panel “Bugünden Yarının Marka Kenti Düzce’ye Yol Haritası” adlı panel ile devam etti. Moderatörlüğünü Rota Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen’in yaptığı oturumda Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi, İş Geliştirme ve İletişim Yöneticisi Dr. Beyza Toksoy konuşmacı olarak katıldı. Panelistler tek tek söz alarak Düzce’nin marka kent olma yolunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini katılımcılar ile paylaştı.

BİR TURİZM DESTİNASYONU OLARAK DÜZCE

Kongrede turizm alanında bir başka oturum ise “Bir Turizm Destinasyonu Olarak Düzce” konulu panel ile gerçekleşti. Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Akşam Gazetesi Ekonomi Müdürü Yaşar Kızılbağ moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Düzce İl Turizm Müdürü Sebahattin Parlak, Haliç Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Ündey, Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün konuşmacı olarak katıldı

Kongredeki bir başka oturumu ise “Düzce Geleceğe Hazırlanıyor” konulu panel oldu. Kartepe Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Ekonomi Gazetecileri Derneği Kartepe Temsilcisi Şener Meral Moderatörlüğünü üstlendiği panele Türkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüpoğlu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz, Planlama, Şehir Plancısı Volkan Öz, Çevre Mühendisi, Danışman Dr. Sultan Gündüz’ün konuşmacı olarak katıldı.

Ekometre Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, EDG Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kenan Sertalp Moderatörlüğünde Turizm Gazetecisi Bora Özgen, TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner, Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Engin Çağlar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Kültürel Motifleri ve Coğrafi İşaretleri ile Düzce” konulu gerçekleşti.

DÜZCE’DE 1 GÜN; SEYYAH DENEYİMİ

Kongrenin bir başka paneli ise “Düzce’de 1 Gün; Seyyah Deneyimi” oldu. Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Coşkun Aydın’ın moderatörlüğünde Türkiye Gezginler Kulübü Başkanı Selman Arınç, Türkiye Gezginler Kulübü Başkan Yardımcısı Uğur Demircan, Ekonomi Gazetecileri Derneği Onur Kurulu Üyesi Mehmet Ali Doğan, Gastronomi Yazarı Talip Bayram konuşmacı olarak katıldı. Türkiye ve dünyadan örnekler ile anlatımlarını sürdüren katılımcılar Düzce’ye önümüzdeki dönemlerde geziler düzenleyerek şehrin tanıtıma katkı sağlanacağının sözünü verdiler.

TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ

Turizm Çeşitliliği adlı panelin moderatörlüğünü ise Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler yaparken Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Doç. Dr. Emir Özeren, Outdoor Türkiye Platformu Kurucusu ve OutdoorFest düzenleyicisi İlker Tulunay konuşmacı olarak katılım sağladı. Düzce’deki turizm çeşitliliğinden bahseden konuşmacılar fark yaratacak mesajlar verilerek Düzce’ye yerli ve yabancı turistlerin çekilmesi gerektiğinden bahsetti. Düzce’nin outdoor turizmine çok müsait olduğunu kaydeden konuşmacılar, şehrin su kara ve havada bütün aktivitelerin yapılabileceği bir coğrafya olduğunu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydettiler.

Tarım konusunda gerçekleştirilen panellerde ise “Bereketli Toprakların Katma Değerli Ürünleri” adlı panelin moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Denetim Kurulu Başkanı Fikri Türkel üstlendi. Konuşmacılar Çiftçi Selami Gündoğdu, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük, Düzce Tarım İl Müdürü Necdet Çiçek oldu. Panelde bölgemizde üretilen tarımsal ürünlerin durumu ve önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler misafirin de görüşleri alınarak soru cevap şeklinde devam etti.

MARKALI TARIMDA PROAKTİVİTE

Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleşen ve Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, Ekonomi Gazetecileri Yazarlar Kurulu Başkanı, Habertürk Ekonomi Yazarı Abdurrahman Yıldırım ve MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektör Kurulu Başkanı Mücahit Yıldız’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde Markalı tarımda proaktivite konusu enine boyuna tartışılarak yol haritası belirlendi.

EĞİTİM-TARIM VE DİJİTALLEŞME İLE DÜZCE MARKALAŞABİLİR

Düzce’nin Ekonomik Varlıkları ve Marka Değerleri konulu panelde tarım, ticaret ve turizm alanlarında büyük katkıların sağlanabilineceği ve pazarlamanın doğru bir şekilde yapılması halinde Düzce’nin markalaşabileceği ifade edildi. Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz Moderatörlüğü’nde gerçekleştirilen TÜRSAB Alternatif Turizm İhtisas Bakanı Mustafa Demir, Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu ve Aycan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aycan Düzce’nin ekonomik değerlerini katılımcılarla paylaştı. Katılımcılar Düzce’nin kendi değerlerini belirleyerek bu değerler üzerinde çalışma yapmasında hemfikir kalındı.

Moderatörlüğünü TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birışık’ın yaptığı, Trakyam Üretim Kadın Koofperatifi Bakanı Aynur Çeşmeliler, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma geliştirme merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı oturumda yeni nesil tarım konusu ele alındı. Konuşmacılar tarım alanında son yıllarda gelişen teknolojiye dikkat çekerek önümüzdeki süreçte Düzce tarımında ne gibi bir yol haritası çizilmesi gerektiği konularını tartıştı.

DÜZCE’NİN TANITIMA İHTİYACI VAR

Düzce’nin iktisadi ve ekonomisinin kalkınmasının konuşulduğu ve ilk defa düzenlenen ‘1. İktisat ve Kalkınma Kongresi’ ikinci gününde de yoğun katılımla başladı. Belediye Başkanı Özlü başta olmak üzere birçok sanayici ve ticaret insanının katıldığı kongrede Düzce’de yapılabilecek yatırımlar masaya yatırıldı. Ekonomi Gazeteciler Derneği üyesi Prof. Dr. Uğur Özgöker’in moderatörlüğündeki panelin ilk oturumunda Sabah Gazetesi Ekonomi Gazetecisi Feride Cem, Doğtaş-Kelebek Teknik Genel Müdür Yardımcısı Faruk Şahin ve Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer katıldı. Sabah Gazetesi yazarı Feride Cem’in ilk olarak konuştuğu panelde Düzce’nin çok genç bir şehir olduğu ve rüştünü ispatlaması gerektiğine dikkat çekildi. Düzce’nin ihracatta 34. Sırada olduğunu ve daha çok fazla yol yürümesi gerektiğini kaydeden Cem, “Sanayiciler için lojistiği iyi. Yatırım almak için herkes rüştünü ispatlamalı. Karayolu ve deniz bağlantısı var. Bolu- Zonguldak ve Kocaeli gibi illerin yanında daha iyi olması gerekiyor. Teşvik de var. Bundan sonraki yatırımlarda adreslerden biri de Düzce olacaktır. Sanayi şehri olarak ön plana çıkacağını düşünüyorum. Özellikle tekstil sektöründe ciddi yatırımlar yapılıyor. Çevreci bir sanayileşme ile bu konuda atılım olabilir ifadelerinde bulundu.

Düzce’nin önemli mobilya sanayilerinden biri olan Doğtaş-Kelebek Teknik Genel Müdür Yardımcısı Faruk Şahin Alman mühendislik firmasının 45 yıl önce yaptığı etüt ile Düzce’nin seçildiğini ve Türkiye’nin halk tipi ilk modüler mobilya fabrikasını kurduklarını belirterek, “Tüketim kaynaklarına yakınlık, ulaşımın orta noktasında olmasından dolayı çok cazip bir şehirdeyiz. Bu kadar gelişirken şehrin yüzölçümü çok küçük ve çanak bir şehir. Turizmin cazibe merkezi olduğu bir yerde sanayinin de seçici olması gerekiyor. Gecekondusu olmayan tek şehir diye nitelendiriyorum. Düzce’de kıdem yılları çok uzundur. Bunlar sadakati gösteriyor. İstanbul’da arazi rantının artması nedeniyle sanayici Düzce’ye kayacaktır. Turizmle entegre bir sanayi oluşturmalıyız” diye konuştu.

KALIP SANAYİSİ OLMALI

İktisat ve Kalkınma Kongresinin ikinci günü birinci oturumunda konuşan Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer ise Düzce’nin Çin ve Orta Asya ülkelerinin ürettiği ürünleri üreterek sanayi kuruluşlarının ülke dışına çıkmasını engelleyebileceğini kaydetti. Düzce’de turizm, tarih ve sanayinin iç içe yaşadığını kaydeden Biçer, “Dijitalleşme ve otomasyon ile birlikte sektörün hem büyüdü hem de gelişti. Düzce’nin de özellikle kalıp sanayisinde büyük bir alternatif şehirlerden biri olabileceğine inanıyorum. Böylelikle Çin gibi ülkelerden ithalat yapmak zorunda kalmayız” diye konuştu.

DÜZCE’DE FİKİRLERİNİ İHRAÇ EDEBİLİR

Türkiye’nin en genç ili olan Düzce’nin iktisadi ekonomisine ufuk açmak amacıyla düzenlenen ‘1. İktisat ve Kalkınma Kongresi’ iki salonda farklı konu başlıkları altında paneller gerçekleştirildi. Kongrede, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder ve Bilişim Stratejileri Uzmanı Levent Karadağ sanayide dijitalizasyon konusunda görüşlerini misafirlere aktardı. Türkiye’nin artık dünyanın her yerine fikirlerini aktarabileceğini kaydeden Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi: “Pandemide, nitelikli insan kaynağının devir hızı çok yukarılara çıktı. Günümüzde nitelikli insan kaynağı, tek bir şirkette değil, eş zamanlı birkaç şirkette çalışmayı isteyebiliyor. Eğer bir işletme, personelim sadece bana çalışsın diyorsa, bazı süreçlerini Anadolu’nun çeşitli illerine taşıması söz konusu olabilir. Uyumsoft olarak bizim, Tokat, Sivas ve Malatya gibi Anadolu’nun çeşitli illerinde 200’ün üzerinde çalışan insan kaynağımız bulunuyor ve 60 bine yaklaşan yerli ve global müşterilerimize Anadolu’dan hizmet sunuyoruz. Düzce’de önümüzdeki süreçte fikirleri yurtdışına ihraç edebilir. Bir diğer konu, ülkemizden artık dünyanın herhangi bir yerine fikirler aktarılabiliyor. Nitelikli insan kaynağı yurtdışına yerleşmeden, Anadolu’nun herhangi bir yerinden fikirlerini yurtdışına ihraç etmeye başladılar. Ayrıca önemli bir konu da, işletmeler artık yatırımlarını yaparken; hammadde alır gibi, üretim parkı kurar gibi, dijital dönüşümüne katkı sağlayacak unsurları da yatırım planlarının içine almalıdırlar. Aksi durumda, teknolojinin yıkıcı gücü, bugün dijital dönüşüme ayak uyduramayan işletmeleri önümüzdeki süreçte zorlayabilir” dedi.

Dijital Dönüşüm Stratejisti Levent Karadağ ise slayt gösterisi ile yaptığı konuşmasında otonomi yapay zeka ile birlikte nesneleri akıllı hala getirildiğini kaydetti. Düzce sanayisinin 124 ülkeye ihracat yaptığını kaydeden Karadağ, “Dijital olgunluk denetimlerini kullanmak ve ölçümler yapmamız gerekiyor. Dijitalleşmenin ilerisinde dijitalleşirken bunu nasıl kullanıyorsun. Buna bakmak gerekiyor. Üç boyutlu yazıcısı olmayan sanayici olmaz. Sunumlarımızı, modellerimizi, varlıklarımızı hazırlamalıyız ki sanal dünyada var olalım. Yetişkinlerin eğitim almalı ve kurslar açılmalı. Dünya veriye dayalıdır. Verilere göre yol haritamızı oluşturmalıyız” diye konuştu.

“LOJİSTİK KONUMU AVANTAJA ÇEVRİLMELİ”

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde iki salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresinde ticarette lojistiğin avantajı da değerlendirildi. Ekonomi Gazetecileri Derneği Yazarlar Kurulu Üyesi Perihan Çakıroğlu moderatörlüğünde Aysberg Genel Yayın Yönetmeni İlker Altun, NavlunGo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz, Worddef Başkanı Ömer Nart, Hepsiburada Operasyon Direktörü Engin Darak’ın konuşmacı olduğu panelde; Düzce’nin konumunun etkin bir şekilde kullanılması gerektiği ve lojistik şirketlerinin ilgisinin avantaja çevrilmesi gerektiği ifade edildi. Öte yandan Düzce’de açılabilecek depo açılmasının da konumuna uygun olacağı kaydedildi.

TALİP YILMAZ: İNSANA YATIRIM YAPMALIYIZ

Birinci Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’nin son gününde ekonomi gazetecileri, “kongrenin kente neler kattığını” ve “Düzce’yi nasıl gördükleri ile neler yapmaları gerektiğini” konuştu. Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, TV ve Radyo programcısı Çetin Ünsalan’ın modaratörlüğünde gerçekleştirilen panelde Rota Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Özen, Ekometre Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kenan Sertalp, Ekonomi Gazetecileri Derneği Yazarlar Kurulu üyesi Perihan Çakıroğlu ve Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Rota Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Özen, Düzce’nin çevre illere bakıldığında yola yeni başladığını ve markalaşması için çevre illerden farklı olması gerektiğini kaydetti. Özen, “Düzce’nin markalaşmaya değer varlıklarına bakmak lazım. Doğa güzellikleri var. Konumu gayet güzel ve iklimi çok iyi. Bozulmamış mahalleler var. Bunları korumak gerekiyor. Kültür zenginliği, gelenek ve tarih var. Yol haritasının belirlenmesi ve iletişim seti ile ilerlemek gerekiyor. Düzce’nin yolu açık olsun ve başka kentlere rol model şehir olabilecek değerleri var” dedi.

“İlk kez Düzce’nin 50 yılını düşünmemiz ve yol haritası hazırlamamız için davet edildik” diyerek sözlerine başlayan Ekometre Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kenan Sertalp, “Bu kongrenin düzenlemesinden dolayı tebrik ediyorum. Dikkatleri bir noktayı çekip, Düzce’nin geleceğini konuşmak için bir araya gelmeleri takdire şayandır. Gastronomi ve etnik kültürlerin ön plana çıkarılması gerekiyor. Doğa güzelliklerini mutlaka turizme açılması gerekiyor. Kamp turizmi bu konuda Düzce’nin adını daha da duyuracaktır” diye konuştu.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Yazarlar Kurulu Üyesi Perihan Çakıroğlu, “Düzce’nin lojistik merkezi olarak ön plana çıkacağını düşünüyorum. Çok önemli firmalar var. Düzce’yi biraz da Zürih’e benzetiyorum. İçene girdiğinizde bir denge vardır. 50 yıl sonra Düzce, Zürih gibi olacaktır. Düzce’nin konumu da lojistik açısından merkez olması gerekiyor. Sıçrama noktasını lojistik ve sanayileşme ile olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise ekonominin büyümesi için insana yatırım yapmanın önemli olduğunu söyledi. Düzce’ye beyaz yakalı insanları çekmek gerektiğini belirten Yılmaz, “Sağlık ve eğitim konularında eksiksiz olmalıyız. Çünkü beyaz yakalı insan öncelikle bunları isterler. Değer katmak istiyorsak önce insana yatırım yapmalı ardından da turizme eğilim göstermeliyiz. Pazarlamasını yapmalıyız” diye konuştu.