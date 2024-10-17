ECB düşen zayıf ekonomiye karşı yılın üçüncü faiz indirimine gitti

ECB para politikası kararlarını açıkladı.

Bankanın para politikasına ilişkin açıklamada, mevduat faiz oranını yüzde 3,50’den yüzde 3,25’e indirdiği belirtildi.

Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,40 ve yüzde 3,65’e indirdi.

Böylece, para politikasına yönelik yılın 7. toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana üçüncü indirim geldi.

ECB’nin bugünkü kararı Avro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve eylülde yüzde 1,7 ile bankanın yüzde 2'lik hedefinin altında gelen enflasyondan sonra geldi.