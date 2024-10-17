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ECB düşen zayıf ekonomiye karşı yılın üçüncü faiz indirimine gitti

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

17 Ekim 2024 | 15:26
ECB düşen zayıf ekonomiye karşı yılın üçüncü faiz indirimine gitti

ECB para politikası kararlarını açıkladı.

Bankanın para politikasına ilişkin açıklamada, mevduat faiz oranını yüzde 3,50’den yüzde 3,25’e indirdiği belirtildi.

Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,40 ve yüzde 3,65’e indirdi.

Böylece, para politikasına yönelik yılın 7. toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana üçüncü indirim geldi.

ECB’nin bugünkü kararı Avro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve eylülde yüzde 1,7 ile bankanın yüzde 2'lik hedefinin altında gelen enflasyondan sonra geldi.

 

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Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
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Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
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GERİ
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