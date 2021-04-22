ECB faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nda değişikliğe gitmedi.
ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nda (PEPP) değişikliğe gitmedi.
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ECB faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda değişikliğe gitmedi. ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil...
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