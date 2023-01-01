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  • Ehliyet özellikli kimlik kartı sahiplerinin sayısı açıklandı

Ehliyet özellikli kimlik kartı sahiplerinin sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısının 5 milyon 208 bin 331'e yükseldiğini bildirdi

01 Ocak 2023 | 23:49
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Ehliyet özellikli kimlik kartı sahiplerinin sayısı açıklandı

Buna göre, üzerinde ayrıca sürücü belgesi taşımak istemeyen 2 milyon 553 bin 327 kişi, geçen yıl sürücü belgelerini T.C. Kimlik Kartı'na yükletti. Böylece ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısı 5 milyon 208 bin 331'e yükseldi.

  • Nüfus Dijital Arşiv Projesi kapsamında, 2022'de 36 milyon 460 bin 297, toplamda ise 468 milyon 420 bin 923 belge taranarak elektronik ortama aktarıldı.
  • Öte yandan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, bugüne kadar toplam 68 il, 775 ilçe nüfus müdürlüğü yenilendi.
  • "Konsept Nüfus Müdürlüğü" projesi kapsamında, geçen yıl 344 nüfus müdürlüğünün yenileme çalışmaları tamamlandı.
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