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Ekonomi basını İş Kültür'de buluştu

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel "Yeni Yıl Buluşması" İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

19 Aralık 2022 | 10:23
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Ekonomi basını İş Kültür'de buluştu

Hepsiburada, Sunny, Trendyol, Fizy ve İz İletişim sponsorluğunda yapılan etkinlik ekonomi gazetecileri ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımlarıyla gerçekleşti. 

İş Sanat Kültür Merkezi’nde konuklarını ağırlayan EGD’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Recep Erçin ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. 

Recep Erçin’in etkinliğin açılışında yaptığı konuşmanın ardından İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şekib Avdagiç, Sanayi Odası Başkanı (İSO) Erdal Bahçıvan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen de sponsorların plaketlerini takdim ederek birer konuşma yaptı.

EGD'nin yeni logosunun da tanıtıldığı gecede ekonomi basınında 20 yılını dolduranlara da plaket takdim edildi. Yirminci yıl paketlerinin ardından vefat eden gazeteci ve iş insanlarını anması yapıldı. Vefat eden kişiler adına fidan bağışı yapıldığı belirtildi. 

Anılan isimler şöyle oldu: Timuçin Bozkurtoğulları, Süleyman Bodur, Zeren Sarıbekir Güzelbahar, Metin Ali Duruk ve Fahrettin Ulusoy.
 

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