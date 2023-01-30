ARA
Bist 100
5158,08
-0,65%
Bist 100
Dolar/TL
18,8094
0,0224%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5199
0,4248%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0909
0,3809%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1166,58
0,04%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomik güven endeksi ocakta yükseldi

Ekonomik güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1,3 artarak son 1 yılın en yüksek seviyesi olan 99,3 değerini aldı.

30 Ocak 2023 | 10:25
0
Ekonomik güven endeksi ocakta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks aralıkta 98,1 iken ocakta yüzde 1,3 artarak 99,3 oldu. Bu değer son 12 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Endeks Ocak 2022'de 101,6 seviyesine ulaşmıştı.

Tüketici güven endeksi ise ocakta aylık bazda yüzde 4,6 artarak 79,1'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 artarak 103,4'e ulaştı.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 93,2 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalarak 118,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 gerilemeyle 126,2 oldu.a

0
  • ALTIN GRAM - TL 1166,58 0,04%
  • ALTIN ONS 1929,08 0,13%
  • BIST 100 5158,08 -0,65%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8094 0,0224%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5199 0,4248%
  • EURO/USD 1,0909 0,3809%
  • INGILIZ STERLINI 1,24127 0,17432%
  • JAPON YENI 129,908 0,098%
  • KANADA DOLARI 1,33199 0,05634%
  • RUS RUBLESI 69,565 -0,2688%
Günün En Çok Okunanları
Fenerbahçe, Oosterwolde transferini açıkladı
ABD'deki bir araştırmaya göre 2023'ün en iyi 10 işi
NATO'nun istihbarat yazılımı ihalesini Türk şirketi kazandı
Bu harita hangi ülkede en çok hayali kurulan mesleğin ne olduğunu gösteriyor
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL