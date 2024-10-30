ARA
DOLAR
34,29
0,06%
DOLAR
EURO
37,18
0,15%
EURO
GRAM ALTIN
3065,75
0,28%
GRAM ALTIN
BIST 100
8952,95
0,08%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomiye güven 5 ayın en yükseğinde

Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3,2 artışla 98'e çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

30 Ekim 2024 | 10:23
Ekonomiye güven 5 ayın en yükseğinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde 95 olan endeks, ekimde yüzde 3,2 artarak 98'e yükseldi.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3 artışla 80,6'ya çıktı.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 3 yükselişle 102,2 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 114,2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 artışla 110,7'ye yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalışla 86,3 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,199
Mart98,9100
Nisan102,499
Mayıs103,898,2
Haziran101,395,8
Temmuz99,494,4
Ağustos94,293,1
Eylül95,595
Ekim96,698
Kasım95,3 
Aralık96,4 
0
  • ALTIN GRAM - TL 3065,75 0,28%
  • ALTIN ONS 2780,6 0,26%
  • BIST 100 8952,95 0,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,835 -0,323%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39217 0,04851%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,91 -0,4287%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2931 0,0595%
  • EURO/DOLAR 1,0833 0,1345%
  • EURO/TURK LIRASI 37,1774 0,1522%
  • STERLIN/DOLAR 1,29732 -0,32155%
Borsa Haberleri
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
GERİ
İLERİ
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL