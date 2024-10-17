Eksposhoes ayakkabı ihracatına can suyu olacak

İlk 9 ayında 690 milyon dolar ihracata imza atan ayakkabı sektörü, 24-26 Ekim tarihleri arasında Antalya’da buluşacak. EKS Fuarcılık ve Ata Fuarcılık organizasyonu ile düzenlenecek Eksposhoes Antalya Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı 40 ülkeden yaklaşık 450 ziyaretçiyi, 50 Türk ayakkabı üreticisi firma ile buluşturacak. Bu yıl 17’ncisi düzenlenecek fuarı Arnavutluk, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Gürcistan, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkmenistan, Ukrayna başta olmak üzere toplamda 40 ülkeden yabancı satın almacı ziyaret edecek.

İHRACATTA YENİ SAYFANIN BAŞLANGICI OLACAK

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, üretim ve ihracat odaklı çalışan sektörün zor bir dönemden geçtiğini, Antalya fuarının ise ihracatta pandemi döneminde yakalanan olumlu ivmeyi yeniden başlatabileceğini söyledi. Demir, “Yüksek maliyetler, taklit üretim ve ithalattaki artış sorunlarıyla boğuşan ayakkabı sektörü tüm olumsuzluklara rağmen üretimini ve ihracatını sürdürme gayreti içerisinde. Maalesef 2023 yılında başlayan ihracattaki gerileme ve ithalattaki artış eğilimi bu yıl da devam ediyor. Ancak unutmamak gerekir ki, Türkiye’de yaklaşık 6 milyar dolarlık bir hacme ulaşan ayakkabı endüstrisi, yıllık 550 milyon çiftle Avrupa’nın en büyük üretim kapasitesine sahip. Ekonomide gerçekleştirilmesi planlanan yapısal reformlarla birlikte ihracatçı sektörlerin yeniden küresel salgın dönemindeki performansını yakalayacağına inanıyorum. EKS fuarcılık olarak üretim potansiyeli Avrupa özelinde zirvede olan ayakkabı sektörünün özellikle ihracatta yeni bir başlangıç yapacağına inanıyoruz. Bunun ilk sinyallerini bu yıl 17’nci kez düzenleyeceğimiz Eksposhoes Antalya’da görebiliriz” ifadelerini kullandı.

