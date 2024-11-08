Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Elazığ Valiliğinden açıklama

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası saat 17.20 itibarıyla kentte AFAD ve 112 ihbar hattına herhangi bir hasar bildiriminde bulunulmadığı belirtilerek, "Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." ifadesine yer verildi.

Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, an itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.

Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Elazığ’da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."