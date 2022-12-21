Bloomberg'in tahminlerine göre, Elon Musk'ın net değeri bu yıl şimdiye kadar 124 milyar dolar düşerek 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi. Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk'ın serveti şu anda yaklaşık 148 milyar dolar değerinde. Hâlâ dünyanın en zengin ikinci kişisi. Zirvede ise LVMH CEO'su Bernard Arnault var.

Tesla hisselerinin düşmesinin ardından Salı günü Musk'ın serveti yaklaşık 8 milyar dolar azaldı. Hisseler Ocak ayından bu yana yaklaşık %61 indi.

Elon Musk bu durumu kısmen artan faiz oranlarına bağlıyor. Ancak bazı analistler ve hissedarlar, Twitter'ı satın almanın Musk'ı Tesla'ya odaklanmaktan uzaklaştırdığını iddia ediyor.

Bloomberg'in tahminlerine göre Musk'ın net değeri Aralık 2020'den bu yana hiç bu kadar düşük olmamıştı.

KASIM 2021'DE 340 MİLYAR DOLARI GÖRMÜŞTÜ

Musk'ın serveti pandeminin başlangıcında hızlı bir yükselişe başladı ve Kasım 2021'de 340 milyar dolarla zirve yaptı. Tahmini serveti 1 Ocak'ta 270 milyar dolara düştü ve o zamandan beri dalgalandı.

Musk'ın serveti büyük ölçüde Tesla hisselerine bağlı. Musk aynı zamanda SpaceX'in CEO'su. Ekim ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı ve CEO'su oldu, ancak şimdi rolden çekilmeyi planladığını söyledi.

BLOOMBERG ENDEKSİNE GÖRE DÜNYANIN EN ZENGİN 10 KİŞİSİ

Bloomberg Endeksine göre 21 Aralık 2022 itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi şöyle:



1 1- Bernard Arnault: 161 milyar dolar

2 2- Elon Musk: 148 milyar dolar

3 3-Gautam Adani: 127 milyar dolar

4 4- Bill Gates: 109 milyar dolar

5 5- Jeff Bezos: 108 milyar dolar

6 6-Warren Buffet: 105 milyar dolar

7 7- Larry Ellison: 92 milyar dolar

8 8-Mukesh Ambani: 89.7 milyar dolar

9 9- Steve Ballmer: 85.8 milyar dolar