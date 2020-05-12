Ev sahibi olanların ödemeleri gereken vergiler arasında emlak vergisi de yer alıyor. 2019’da satın aldığı evin 2020 yılı vergisini alıcının ödemek zorunda, 2020 yılında satın alınan evlerin vergisi ise satıcıya ait. Çünkü 2020’de ev alan kişiler, 2021 yılından itibaren emlak vergisi mükellefi olacak. Peki Emlak vergisi ödeme tarihleri ne zaman? Emlak vergisi 2020 kimler ödemez?

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

İki taksitte ödenen emlak vergisinin birinci taksiti Mayıs ayında ödenecek. Yani bu ay sonuna kadar ödemelerin yapılması gerekiyor. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılacak.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir. Belediyelerin internet siteleri üzerinden online ödenebilir. Son bir alternatif de verginin posta çeki ile ödenmesidir.

EMLAK VERGİSİ ÖDENMEZSE CEZASI NE OLUR?

Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanacak.

EMLAK VERGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilir.

EMLAK VERGİSİ 2020 KİMLER ÖDEMEZ?

Brüt alanı 200 metrekareden küçük sadece bir evi olan bazı kişiler emlak vergisi ödemiyor.Bunlar; emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri.

Bazı kişiler ise belli şartları sağlamaları halinde emlak vergisinden muaf oluyor. Aslında muaf demek pek de doğru değil, onlar için emlak vergisi oranı indirimli (yüzde 0) olarak uygulanıyor.

Aşağıda sayılan kişiler indirimli emlak vergisi oranı (yüzde 0) uygulamasından yararlanabiliyorlar. Yani bu kişiler kapsama giren meskenleri için emlak vergisi ödemiyorlar:

• Emekliler,

• Hiçbir geliri olmayanlar,

• Engelliler,

• Gaziler,

• Şehitlerin dul ve yetimleri.