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Engelli maaşı Temmuz 2025 ne kadar oldu? Yeni engelli aylığı zam oranı

Enflasyon oranlarının belli olması ile birlikte engelli maaşına gelen zam oranları da açıklanmış oldu. Peki Engelli maaşı Temmuz 2025 ne kadar oldu? İşte yeni engelli aylığı zam oranı

03 Temmuz 2025 | 10:36
Son Güncellenme: 03 Temmuz 2025 | 11:29
Engelli maaşı Temmuz 2025 ne kadar oldu? Yeni engelli aylığı zam oranı

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, kira artış oranı ile memur ve emekli maaş zammı hesaplaması yapıldı. Bunlar arasında sosyal yardımlardan engelli aylığı da merak ediliyor. 2025 Temmuz ayı itibarıyla engelli aylıklarında beklenen zam oranları netleşmeye başladı. Engelli maaşları, memur maaşlarına paralel olarak artırılıyor ve bu artışta 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı etkili oluyor. 

ENGELLİ AYLIĞI ZAM ORANI TEMMUZ 2025

  • %40-69 arası engelli aylığı 3.723 TL’den temmuz ayında 4.302 TL oldu.
  • %70 ve üzeri engelli maaşı 5.584 TL’den 6.454 TL’ye çıktı.

ENGELLİ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Engelli maaşında, yüzde 40 ila 69 arası engeli olanlar ile yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara göre destek tutarı değişiyor.

Ödemeden yaralanmak için; nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak ve hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması şartı aranıyor.

ENGELLİ MAAŞI KİME VERİLMEZ?

Sosyal güvencesi olanlara

Emekli maaşı ya da dul/yetim aylığı alanlara

Askerde olanlara veya yurtdışında sürekli ikamet edenlere

Hane gelir kriterini karşılamayanlara

Engelli oranı %40’ın altında olanlara

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