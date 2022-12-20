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Esenboğa Havalimanı ihalesini TAV kazandı

TAV Havalimanları, işletme hakkının 2050'ye uzatılmasını da kapsayan Esenboğa Havalimanı ihalesini 475 milyon Euro + KDV bedelle kazandı.

20 Aralık 2022 | 15:13
Son Güncellenme: 20 Aralık 2022 | 15:20
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Esenboğa Havalimanı ihalesini TAV kazandı

Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç ve dış hatların, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması ihalesi 3 firmanın katılımıyla yapıldı.

İhale için Cengiz İnşaat , Limak ve TAV Havalimanları yarıştı.

Limak, sunmuş olduğu belgelerde son 5 yıllık dönem içerisinde 3 yıl boyunca havalimanı işletmediği ve ihale şartnamesinin istenilen şartlara uymadığı gerekçesiyle ihaleden elendi.

Açık artırmanın üçüncü turunda TAV'ın teklifi 420 milyon Euro + KDV'ye yükseltmesi sonucu Cengiz ihaleden çekildi.

TAV Havalimanları, işletme hakkının 2050'ye uzatılmasını da kapsayan Esenboğa Havalimanı ihalesini 475 milyon euro + KDV bedelle kazandı.

Başkent Ankara’yı dünyaya açan kapı olarak bilinen Esenboğa Havalimanı, Türkiye’deki havalimanı haritasında varlık göstermek isteyen şirketler açısından kritik önemde bulunuyor. Pandemi sürecinde yolcu sayısı keskin bir şekilde düşen Esenboğa’nın 2018’deki sayısı 16.7 milyon kişiydi. Bu rakam geçen yıl 5.1 milyona kadar düştü. Bu yılın 11 aylık döneminde ise yolcu sayısı 6.4 milyona yükseldi. Ancak o rekor yılının oldukça gerisinde.

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