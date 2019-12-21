Ev alırken ya da kiralarken artık bu belge istenecek! Uygulama 1 Ocak’ta başlıyor
Ev-bina sahipleri ve kiracıları ilgilendiren yeni düzenleme 1 Ocak 2020 itibarıyla hayata geçiyor. Yeni uygulamaya göre, Enerji Kimlik Belgesi olmayan daireler kiralanıp satılamayacak. Peki Enerji Kimlik Belgesi nedir? Nasıl alınır? İşte merak edilen soruların yanıtları
Enerji Verimliliği Kanunu doğrultusunda 1 Ocak 2020’den itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalar dahilindeki dairelerin kiralanmasına ya da satılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek.
ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?
Enerji Kimlik Belgesi, binaların enerji sınıfı gösteriyor. Yani binalarda enerjinin verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak adına, binanın asgari enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimlerini içeren bir belge türüdür.
A sınıfı en verimli, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor. Yeni yapılacak ya da inşa edilen binaların enerji kimlik belgesi sınıfının ise en düşük C olacak şekilde tasarlanıp inşa edilmesi gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede olan binalara, kanunen iskan ruhsatı verilmiyor. Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu bulunmuyor.
NASIL ALINIR?
Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.
Ayrıca belge düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB verebiliyor. Hazırlanan belge bir ya da iki gün içerisinde teslim ediliyor.
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