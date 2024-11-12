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Eximbank, 796 milyon dolar kredi temin etti

Türk Eximbank, 367,7 milyon euro, 297 milyon dolar ve 700 milyon yuan olmak üzere toplamda 796 milyon dolar tutarında kaynak sağladı.

12 Kasım 2024 | 13:58
Son Güncellenme: 12 Kasım 2024 | 13:58
Eximbank, 796 milyon dolar kredi temin etti

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın sürdürülebilirlik odaklı sendikasyon kredisi uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

Banka, 367,7 milyon euro, 297 milyon dolar ve 700 milyon yuan olmak üzere toplamda 796 milyon dolar tutarında kaynak sağlarken, bu işlem bankanın gerçekleştirdiği sendikasyon kredileri arasında en yüksek hacimli işlem olma özelliğini taşıyor.

İşlem, euro ve dolar yanı sıra yuan cinsinden de para birimini içeriyor ve 1 ile 2 yıl vadeli dilimlerden oluşuyor.

İşlemin yüzde 121 oranında yenileme oranı, Türk Eximbank’ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerinin küresel bankalar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını ortaya koyarken, söz konusu işlemde, 8’i yeni olmak üzere toplam 27 banka yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 796 milyon dolar tutarındaki bu rekor işlemle ilgili şunları kaydetti:

"Bu işlem bankamızın küresel finans piyasalarındaki güçlü konumunu pekiştirdiği gibi, ihracatçılarımıza sağladığımız desteğin de bir göstergesidir. Sağladığımız kaynak, bankamızın sürdürülebilir kalkınma alanındaki hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, işlemdeki yenileme oranı, uluslararası kurumların Türk Eximbank’a olan güveninin bir yansımasıdır. Bu kaynak ile beraber 2024 yılının başından bu yana toplamda 6,9 milyar dolar tutarında kaynak temin etmiş olduk. Türk Eximbank olarak önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir finansman çözümleriyle, Türkiye ekonomisinin ve ihracatçılarının büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

 

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