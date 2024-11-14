FedEx araştırması: Türkiye, Avrupa'da paket teslimatında en büyük 5 pazar arasında

Federal Express Corporation (FedEx Corp.) tarafından yayımlanan yeni bir çalışma, Türkiye genelinde 2024 yılının Ekim ve Aralık ayları arasında paket taşıyıcılarının geçen yılın aynı dönemine göre %10,1 artışla toplam 476 milyon paketten fazla gönderi dağıtacağını öngörüyor.

Bağımsız çalışma, 41 ülkede 300'den fazla taşıyıcıya ilişkin 500.000 veri noktası içeren kurye, ekspres ve parsel veri tabanını analiz eden Effigy Consulting tarafından yürütüldü.

Veriler, Türkiye için 2023 rakamlarına kıyasla önemli bir artış olduğunu ve 2024 yılında 432 milyon paketten 476 milyon pakete çıktığını gösteriyor. Bu anlamda Türkiye, en hızlı büyüyen önemli pazarlardan biri ve bu yoğun sezonda Avrupa'nın en yoğun parsel pazarları arasında ilk 5'te yer alıyor.

Avrupa genelinde yapılan toplam teslimatların yüzde 7,7'sini temsil eden Türkiye, İngiltere (1,29 milyar), Almanya (1,1 milyar) ve Fransa'nın (524 milyon) gerisinde; İspanya, İtalya, Hollanda ve Belçika gibi diğer büyük Avrupa pazarlarının ise önünde yer alıyor. Bu büyüme, Avrupa pazarında doğrudan tüketicilere giden gönderilerin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan e-ticaretteki artıştan kaynaklanıyor.

Avrupa genelinde, 2024 Ekim ve Aralık ayları arasında, 2023'ün aynı dönemine kıyasla %9,0 daha fazla olmak üzere 6,2 milyar gönderi gerçekleştirilmesi bekleniyor. Paket gönderileri uç uca dizildiğinde toplam uzunluğu 1,15 milyon mile ulaşarak Ay’a gidip dönmeye iki kez yetecek bir mesafeyi aşıyor. Bu yoğun sezonda Avrupa genelinde taşınan toplam yük ağırlığının neredeyse 7,5 milyon ton olması bekleniyor. Bu rakam da AB ve Birleşik Krallık'ta yaşayan her bir kişi için yaklaşık 15 kg anlamına geliyor. Tahminlere göre Avrupa’da, bu yoğun sezonda kıta dışından ithal edilen ürün miktarının, ihraç edilen ürün miktarını aşması bekleniyor. Örneğin, Çin ve ABD gibi ülkelerden yaklaşık 200 milyon gönderi Avrupa’ya gelirken, Avrupa’dan kıta dışına yalnızca 75 milyon gönderi yapılması öngörülüyor. Bununla birlikte, Avrupa merkezli işletmelerin bu yoğun sezonda toplamda 500 milyona yakın paketi hem AB üyesi hem de AB dışındaki ülkelere ihraç etmesi bekleniyor.

Efsane Cuma’da günlük 10,8 milyon teslimat bekleniyor

Efsane Cuma ve yılbaşını kapsayan yoğun sezon dönemi, Avrupa’daki perakendeciler ve üreticiler için kritik bir dönem. Bu dönemdeki önemli büyümenin temel kaynağı, e-ticaretteki artıştan kaynaklanıyor. Türkiye’de, bu dönemde yapılan gönderilerin %73,4’ünün (349 milyon) işletmeden tüketiciye olması bekleniyor. Bu durum, çevrimiçi alışverişin artan popülaritesini yansıtıyor. İşletmeden işletmeye gönderiler de perakendecilerin stoklarını yenilemesi ve yılbaşı yoğunluğuna hazırlık yapmasıyla birlikte önemli bir artış gösteriyor. Tüm gönderilerin yaklaşık %12’sinin işletmeden işletmeye gönderiler olması öngörülüyor. Türkiye’deki Efsane Cuma’da (29 Kasım) günlük teslimatların 2023 yılında 9,4 milyon iken bu yıl 10,8 milyona çıkması bekleniyor.

FedEx Güneydoğu Avrupa ve Fransa Yer Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek, “Yoğun sezon, lojistik sektörü ve Türkiye’de desteklediğimiz sayısız işletme için kritik bir dönemdir. Pandemi sonrası en büyük teslimat sezonu olması beklenen bu yılda, kıtalar ve ülkeler arasında taşımacılık ticaret ve büyüme için son derece önemlidir. Bu durum, e-ticaretin gücünü yansıtmaktadır. Küresel ticaret için stratejik bir kesişim noktasında bulunan Türkiye, Avrupa işletmelerini Asya ve Orta Doğu’daki pazarlarla bağlamada önemli bir rol oynamaktadır. " dedi.

