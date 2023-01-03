Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, ekimde önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 201 milyon dolar, yükümlülükleri de 1 milyar 623 milyon dolar arttı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 1 milyar 578 milyon dolar azalarak 83 milyar 915 milyon dolara indi.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3 milyar 494 milyon dolar ve 241 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 586 milyon doları azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 45 milyon dolar ve 603 milyon dolar artarken, ithalat borçları 25 milyon dolar azaldı.

Yurt içinden sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 31 milyon dolar ve uzun vadeli olanlar 572 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 454 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 474 milyon dolar arttı.

Ekimde kısa vadeli varlıklar 151 milyar 821 milyon dolar ve kısa vadeli yükümlülükler 79 milyar 178 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise ekimde bir önceki aya göre 3 milyar 383 milyon dolar artarak 72 milyar 643 milyon dolara çıktı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti.