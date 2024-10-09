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Fitch Ratings: Dünya ekonomisinde karbonsuzlaşma çok yavaş ilerliyor

Fitch Ratings, büyük ve gelişmiş ekonomilerdeki keskin iyileşmeye rağmen 2023'te dünya ekonomisinin karbonsuzlaşma hızında çok az ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

09 Ekim 2024 | 10:01
Fitch Ratings: Dünya ekonomisinde karbonsuzlaşma çok yavaş ilerliyor

Fitch Ratings'in "Ekonomi Göstergesi: Dünya GSYH'sinin Karbonsuzlaşma Hızı Hala Çok Yavaş" başlıklı analizine göre, gelişmekte olan ekonomilerin karbon yoğunluğunda herhangi bir azalma sağlanamazken, bu ülkelerin dünya enerji tüketimindeki payı arttı.

Küresel ekonomik büyüme 2023'te yüzde 2,9 oldu, karbon emisyonlarındaki artış ise yüzde 1,8 olarak hesaplandı. Emisyonların küresel gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı sadece yüzde 1 düşüş gösterdi ve bu oran son 25 yıldaki ortalama düşüşle aynı seviyede bulunuyor. Ancak 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak için, emisyonların küresel GSYH'ye oranındaki gerilemenin yıllık yüzde 8 seviyesinde olması gerekiyor.

Geçen yıl gelişmiş ülkelerin emisyonları yüzde 4,2 gerilerken, ekonomileri yüzde 1,8 büyüdü. Gelişmiş ekonomilerin emisyonları 1970'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Bu iyileşmenin çoğu enerji verimliliğinden kaynaklanırken, enerji tüketimindeki karbon yoğunluğu da düzenli şekilde azaldı.

Ancak gelişmekte olan ekonomilerin karbonsuzlaşmasında herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Bu ülkelerin ekonomileri ve karbon emisyonları yüzde 4,7 ile aynı seviyede artış gösterdi ve bu artış son 10 yılın en kötü performansı oldu. Söz konusu ülkelerin küresel enerji tüketimindeki payı ise 2023'te yüzde 64'e çıktı.

Gelişmekte olan ekonomilerdeki zayıf performansın nedenlerinden biri, özellikle Çin hariç diğer ülkelerde temiz enerji projelerine yeterince yatırım yapılmaması olarak öne çıktı. Küresel temiz enerji yatırımlarında son dönemdeki büyümenin çoğu gelişmiş ekonomiler ve Çin'de görüldü.

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