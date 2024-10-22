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Fitch, Türk bankaların performansını zayıf buldu

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, son üç aylık Türk Bankaları veri raporunda, düzenlemelerin ve yüksek faiz oranlarının para politikasını sıkılaştırılması, 2024 ikinci çeyrekte Türk bankalarının marjlarını sıkıştırmaya devam ettiği ve iyileşen faaliyet ortamı koşullarına rağmen performansın zayıfladığı belirtildi.

22 Ekim 2024 | 09:47
Fitch, Türk bankaların performansını zayıf buldu

Fitch, yüksek TL mevduat faizleri ve kredi büyümesine getirilen aylık sınırlamaların hem fonlama maliyetleri hem de hacimler üzerinde baskı yarattığını, takipteki kredi (TGA) girişlerinin teminatsız bireysel krediler kaynaklı olarak ılımlı bir artış gösterdiğini belirtti. 

Datawatch raporu kapsamında 13 bankayı takip ettiklerini belirten Fitch, "Kapsam dahilindeki bankaların faaliyet karı/ortalama risk ağırlıklı varlıklar oranı, marj baskısının yanı sıra faaliyet giderleri üzerindeki enflasyon kaynaklı baskı, zayıf iş hacimleri ve yüksek faiz oranları nedeniyle 2024 ikinci çeyrekte yüzde 2,9'a gerilemiştir. Net ücret ve komisyonlar, daha düşük hacimleri yansıtarak daha yavaş büyürken, swap maliyetlerinden kaynaklanan alım satım zararları ve azalan müşteri işlemleri, kapsam dahilindeki bankaların toplam gelirlerinin yüzde 18 gibi yüksek bir kısmını aşındırmıştır" dedi.

 

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21 Ekim borsada gün sonu özeti
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Borsada yarın temettü dağıtacak 2 hisse
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