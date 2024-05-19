Özyaşar Tel ve Galvanizleme ne üretiyor? Sahibi kim?

SPK geçen hafta Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.'nin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu. Talep toplama tarihleri 23-24 Mayıs. Karara göre şirketin 85 milyon TL olan sermayesinin 103,2 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 18,2 milyon TL ile mevcut ortaklardan Çokyaşar Holding AŞ’nin sahip olduğu 6.240.000 TL, Derviş Ali Çokyaşar’ın sahip olduğu 780.000 TL ve Ömer Çokyaşar'ın sahip olduğu 780.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 26 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi Çokyaşar Holding AŞ’ye ait 4.160.000 TL, Derviş Ali ÇOKYAŞAR’a ait 520.000 TL ve Ömer ÇOKYAŞAR’a ait 520.000 TL nominal değerli (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. 1 TL nominal değerli paylar 28,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME NE İŞ YAPIYOR?

Peki Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. ne iş yapıyor? İzahnameye göre şirket soğuk çekilmiş tel, yaylık tel, acsr teli, patentli tel, kaynaklı pat çit, galvanizli tel, halat, monotron, PVC kaplı tel, zırh teli, yassı tel, tavlı tel, yağlı balya teli, çubuk tel, helezon tel gibi malzemelerin imalatı, alım ve satımı ile iştigal ediyor. 1973 yılında kurulan şirketin başta sıcak daldırma galvanizli tel olmak üzere, tel ve tel mamulleri alanında katma değerli ürünler ürettiği; enerji, altyapı, kablo, otomotiv, yapı, tarım, mobilya, ambalaj, beyaz eşya, çevre ve güvenlik sistemleri sektörlerine hizmet verdiği belirtiliyor. Özyaşar Tel’in yönetim merkezi İstanbul’da. Üretim tesisi ise Silivri Değirmenköy’de konumlanmış. Şirketin sitesinde "Çokyaşar Halat, Çokyaşar Tel şirketleri Özyaşar Tel’in bağlı ortaklıklarıdır. CWI Arnavutluk, Özyaşar Tel'in iştirakidir" bilgisi verilmiş.

GALVANİZLEME NEDİR?

İzahnamede galvanizleme işlemi hakkında şu bilgi verilmiş: Galvanizli çelik teller piyasa talebi doğrultusunda istenilen çapta soğuk çekilmiş tellerin galvaniz hatlarında tavlama, asit, flux banyosu ve çinko daldırma süreçlerinden geçirilerek üretiliyor. Yüzey kaplama yöntemleri içinde yer alan çinko daldırma galvaniz kaplama olarak adlandırılıyor. Bu kaplama işlemleri su, hava, asit gibi dış etkenlerin çeliğin üzerindeki paslanma etkisini önlemeye yönelik.

TDK'ya göre galvaniz, Fransızca 'galvanise'den geliyor ve "Üzeri değerli madenlerle kaplanacak bir bakır levhanın batırıldığı altın, gümüş veya platin banyosu" anlamına gelen galvaniz banyosu birleşik sözünde geçen bir söz" olarak tanımlanıyor. Galvanizleme ise "Demir ve çelik yüzeyleri, yenime karşı korumak için, çinko ile örtme işlemi" olarak anlatılıyor.

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

Çokyaşar Ailesi şirketin yönetim hakimiyetine sahip. Özyaşar Tel ve Galvanizleme’nin sermayesinde 5% üzerinde payı olan 3 ortağı bulunuyor. Şirketin 80’i Çokyaşar Holding’e, 10’u Ömer Çokyaşar’a ve 10%’u da Derviş Ali Çokyaşar’a aittir.