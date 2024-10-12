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  • Gazeteci Sibel Köklü’nün yeni kitabı ‘Kar Fırtınası’ tanıtıldı

Gazeteci Sibel Köklü’nün yeni kitabı ‘Kar Fırtınası’ tanıtıldı

Polisiye – macera türünde 4. kitabını yazan Sibel Köklü’nün ‘Kar Fırtınası’ adlı yeni romanı için bir basın lansmanı düzenlendi.

12 Ekim 2024 | 12:01
Gazeteci Sibel Köklü’nün yeni kitabı ‘Kar Fırtınası’ tanıtıldı

Nişantaşı BPR Guest House’da düzenlenen etkinliğe, kültür sanat dünyasının temsilcileri ile gazeteciler katıldı. Kitaplarını imzalayan Sibel Köklü gecede kısa bir konuşma da yaptı. Köklü, Kar Fırtınası kitabını yazma sürecini anlattı ve kitabın kahramanlarından bahsetti.

Kitabın yıllar önce yazılmaya başlandığını ancak tamamlanamadığını ve hatta kaybolduğunu anlatan Sibel Köklü, yıllar sonra tesadüfen bulunduğunu ve arkadaşlığın gücüyle tamamlanarak yayınlandığını söyledi. Kar Fırtınası, Müptela Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. 

 

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Borsada cuma günü geri alım yapan 13 şirket (11 Ekim)
QNB Finansbank’ın (QNBFB) unvanı değişti: Yeni isim...
KARDEMİR kazandığı ihaleyi duyurdu
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