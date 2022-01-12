Gıda takviyesi (OTC) şirketi Orzaks İlaç, yeni yatırımlarla büyüyor. Son iki yılda NBT İlaç, Palmiye İlaç, İyon Medikal, Damla Sağlık, Biocell ve The Mossi London gibi şirketlere yatırım yapan Orzaks İlaç, üç yıl içinde 50 milyon dolarlık yatırımla tüm üretimini tek çatı altında toplayacak.

Pandeminin ağır darbe vurduğu sektörler yanında, büyüttüğü sektörler de var. Gıda takviyeleri (OTC) pazarı da onlardan biri. Türkiye’de geçen yıl 300 milyon dolara ulaşan pazarda yerli ve yabancı pek çok oyuncu bulunuyor.

2004 yılında faaliyetlerine başlayan Orzaks İlaç da o şirketlerden biri. Üretimini Nuvita İlaç şemsiyesi altında yapan ve 2020 yılında ayda 2 milyon kutuluk üretim kapasitesine sahip İstanbul/Esenyurt’taki yeni tesisine taşınan şirket, kendi markaları dışında farkı şirketler için fason üretim de gerçekleştiriyor.

Üretimlerinin yüzde 5’ini 35 ülkeye ihraç ettiklerini ve bu sayıyı 2023 yılında 60 ülkeye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Orzaks İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, son yıllarda gerçekleştirdikleri satın alma ve ortaklıklarla sektördeki yerlerini sağlamlaştırdıklarını vurguluyor.

Şu anda 400’ün üzerinde kişiye istihdam sağladıklarını belirten Alimoğlu, “Ancak 2021 sonunda bünyemize katılan şirketlerle birlikte çalışan sayımız 2022’de 800’e ulaşacak.

Her yıl yüzde 50 büyüme hedefimiz var. 2020 yılını 220 milyon TL ciro ile kapatmıştık. 2021 ciro hedefimiz ise 350 milyon TL oldu.

Planlarımız arasında yurtdışında ilaç sanayisinde faaliyet gösteren bir şirketi satın alma ya da yeni ortaklıklar kurma var” diyor.

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