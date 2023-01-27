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Gliserol ithalatına gözetim uygulanacak

Kimyasal bir madde olan "gliserol" ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek.

27 Ocak 2023 | 09:09
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Gliserol ithalatına gözetim uygulanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle "Gliserol" başlıklı eşyanın ithalatında yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 doların altında olan gliserol ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulamasına gidilecek.

Söz konusu eşya ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Gözetim belgesinin geçerlilik süresi 6 ay olacak.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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