Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın Kasım 2024'ten Haziran 2025'e kadar art arda 25 baz puanlık (bps) faiz indirimleri yaparak nihai faiz oranını %3,25-3,5 aralığına çekmesini beklediğini söyledi.

Geçtiğimiz ay ABD merkez bankası, enflasyonun yıllık %2 hedefine doğru gerilemeye devam edeceğine dair daha fazla güven duyduğunu belirterek gecelik faiz oranını yarım puan düşürdü. Bankaların birbirlerine ne kadar faiz ödeyeceğine rehberlik eden ve tüketiciler için oranları etkileyen gecelik faiz oranı şu anda %4 seviyesinde.

Foreks'te yer alan habere göre Goldman Sachs ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü para politikası toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesini beklediğini ve politika faizi Haziran 2025'te %2'ye ulaşana kadar 25 baz puanlık ardışık indirimler gördüğünü belirtti.