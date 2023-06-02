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Gözler pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamlarında! Beklenti ne?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayısta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,07; yıllık 39,62 artmasını bekliyor.

02 Haziran 2023 | 16:11
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Gözler pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamlarında! Beklenti ne?

AA Finans'ın mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi mayısta yüzde 46,26'dan 47,32'ye yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.

 

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