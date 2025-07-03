GSB Gençlik Yaz Kulübü Programı tarihleri ve yaş sınırları nedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, okulların kapanmasıyla yaz tatiline giren çocuk ve gençler için geçen yıl başlattığı GSB Gençlik Yaz Kulübü programını bu yıl da sürdüreceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 9-12 ve 13-15 yaş gruplarındaki gençlerin yaz tatillerini verimli ve keyifli bir şekilde değerlendirmesi hedefleniyor.

Programın Kapsamı ve Hedef Kitlesi

81 ilde tamamen ücretsiz olarak hayata geçirilecek olan GSB Gençlik Yaz Kulübü, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlik merkezlerinde kapılarını açacak. Gençler, bu kulüplerde hem eğlenme, hem öğrenme hem de gönüllülük faaliyetlerine katılma fırsatı bulacak. Özellikle çalışan ebeveynler, çocuklarını bu programa gönül rahatlığıyla emanet edebilecekler. Başvurular, veli eşliğinde gençlik merkezlerinden yapılacak.

Dönemler ve Faaliyet Alanları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek olan GSB Gençlik Yaz Kulübü, 30 Haziran - 6 Eylül tarihleri arasında toplam 10 dönem halinde uygulanacak. Her biri altı gün sürecek bu dönemlerde, gençlerin boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri, kişisel yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. 9-12 ve 13-15 yaş gruplarına özel olarak tasarlanan faaliyetler, katılımcıların yaş gruplarına uygun içeriklerle zenginleştirildi. Türkiye genelindeki tüm gençlik merkezleri, bu kulüp faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.

Yaz Kulübü programının içeriği oldukça çeşitli:

Sportif Faaliyetler: Yüzme, voleybol, masa tenisi, oryantiring gibi etkinliklerle fiziksel gelişim desteklenecek.

Zeka Oyunları: Stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Değerler Eğitimi: Milli, manevi ve etik değerlere dair farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

İfade ve İletişim Becerileri: Drama, sahne çalışmaları ve güzel konuşma uygulamalarıyla gençlerin kendilerini ifade etme yetenekleri pekiştirilecek.

Gönüllülük Faaliyetleri: Huzurevi ziyareti, çevre temizliği, fidan dikimi gibi etkinliklerle sosyal sorumluluk bilinci aşılanacak.

Kültürel Etkinlikler: İl gezileri ve halk oyunları uygulamalarıyla gençlerin kültürel çeşitliliğe yönelik farkındalıkları artırılacak.

Bakan Bak'tan Gençlere Davet

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, programa ilişkin yaptığı açıklamada, gençlerin iyi eğitim alarak donanımlı bireyler olarak yetişmesinin önemini vurguladı. Bakan Bak, "Bizlere düşen görev, gençlerimizi en gelişmiş imkanlarla hayata hazırlamak. Onların çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefliyoruz. En güncel bilgi ve donanımı kazandırarak geleceğe güçlü adımlarla ilerlemelerini sağlıyoruz. Çocuk ve gençlerimizi uzman eğitimcilerimizle birlikte hazırlıklarını tamamladığımız Gençlik Yaz Kulübüne davet ediyorum. 81 ildeki gençlik merkezlerimizde sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle dolu zengin programlar sunarak gençlerimizin unutamayacakları bir yaz dönemi geçirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.