Hangi borçlar yapılandırılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, vergi ve prim borçlarını kapsayan yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı.

"Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlandığını açıklayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz.

Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz.

Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı veriyoruz.

Teklifle, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini de sağlıyoruz."

KYK borçlarına yapılandırma ve taksit imkanı

Yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son verildiğini hatırlatan Erdoğan,"Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa, sadece o rakamı geri ödüyor. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları da silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz." dedi.

2 bin TL'nin altındaki tüm borçlar siliniyor

"Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini" söyleyen Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücünün ceza puanı siliniyor

Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istediğini bildiren Erdoğan, Türkiye'nin kara yolu altyapısının, bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu, güvenli yolculuğa uygun hale getirildiğini, bu sayede bilhassa ölümlü trafik kazalarında sadece son 5 yılda neredeyse yarı yarıya azalma sağlandığını anlattı.

Erdoğan, Türkiye'nin salgın döneminde artan ihracat ve iç piyasadaki canlılık sebebiyle kara yollarındaki ticari seferlerde daha büyük bir hareketlilik yaşandığını söyleyerek, bireysel ve ticari kara yolu kullanımındaki artışın, alınan tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri sebebiyle sürücülerin ceza puanlarında ciddi yükselmelere sebebiyet verdiğini aktardı.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her konuda olduğu gibi bu hususta da vatandaşlarımızın gönüllerini rahatlatmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."