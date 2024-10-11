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Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 4 tahvil ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

11 Ekim 2024 | 13:22
Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 14 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek ihalede, 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 7 yıl (2373 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Bakanlık, 15 Ekim Salı günü ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Aynı gün, 3 yıl (1036 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ve 5 yıl (1792 gün) 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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