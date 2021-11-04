Maksimum oranda elektrik üretimi sağlama amaçları olduğunu dile getiren Güriş Holding Enerji Grup CEO’su Ali Karaduman, “Yenilenebilir enerji santrallerimizle Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını ve karbon salımını azaltmak en büyük hedefimiz” diyor.

İnşaat, endüstri ve enerji alanlarında Türkiye’nin önde gelen holdingleri arasında yer alan Güriş, enerji geliştirme alanındaki iştiraki Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. aracılığıyla yenilenebilir enerji projeleri de yürütüyor.

Güriş Holding Enerji Grup CEO’su Ali Karaduman, Güriş’in 766 MW Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ile en büyük Türk rüzgâr yatırımcısı, 260 MW Jeotermal Enerji Santrali (JES) ile de en verimli JES yatırımcısı olduğunu belirtiyor.

Ali Karaduman, ayrıca 104 MW HES’e sahip olan Güriş’in temiz, yenilenebilir enerji üretimiyle Türkiye’nin

artan enerji ihtiyacını karşılamak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli kaynaklardan enerji üretmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söylüyor.

Amaçlarının sadece yatırım yapmak değil, yaptıkları yatırımı mühendislik kurallarına uygun inşa etmek ve maksimum oranda elektrik üretimi sağlamak olduğunu da dile getiren Karaduman, “Bin 131 MW kapasiteye sahip yenilenebilir enerjisantrallerimizle Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını ve karbon salımını azaltmak en büyük hedefimiz” diyor.

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