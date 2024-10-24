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HSBC, Türkiye'yi enflasyon riskine karşı uyardı

HSBC Global, son analizinde Türkiye’de enflasyonun kalıcı hale gelme riski taşıdığını belirtirken, faiz indirimlerinin ancak 2025 yılında başlayabileceğini öngördü.

24 Ekim 2024 | 09:37
Son Güncellenme: 24 Ekim 2024 | 09:38
HSBC, Türkiye'yi enflasyon riskine karşı uyardı

Sermaye girişlerinin arttığı ve Merkez Bankası rezervlerinin yükseldiği belirtilirken, küresel risklere karşı da uyarıda bulunuldu. HSBC raporunda şu değerlendirmelere yer verildi: 

"Türkiye'nin makro uyumunun üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, yakın vadeli görünüm konusunda yapıcı olmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda, politika yapıcıların Türkiye'nin yaşadığı gibi daha kademeli bir yeniden dengelenmeyle ilişkili riskler konusunda uyanık kalmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu risklerden biri, enflasyon ne kadar uzun süre yüksek kalırsa, yerleşik hale gelme olasılığının o kadar yüksek olması ve dolayısıyla hedefe daha yakın bir seviyede yemden sabitlenmesinin daha zor olmasıdır.

 Türkiye'nin enflasyonu 2019'un 4. çeyreğinden bu yana tek haneli rakamlara inmedi. İkinci çeyrekteki bir miktar yavaşlamanın ardından, enflasyon dinamiklerinde üçüncü çeyrekte sınırlı bir iyileşme görülmüştür. Ağustos ayında Merkez Bankası Başkanı, faiz indirimlerini değerlendirmek için 4. çeyrekte aylık enflasyonun yüzde 1.5'in altında olması ve enflasyon beklentilerinin bankanın tahminlerine doğru ilerlemesi gerektiğini söylemiştir. Eylül ayında enflasyon ivmesi aylık bazda yüzde 3'e yaklaştı ve enflasyon beklentilerinde daha da az iyileşme görüldü. Bu nedenle, gevşemenin ancak gelecek yıl rahat bir şekilde başlayabileceğine inanmaya devam ediyoruz.”

 

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23 Ekim borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
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İLERİ
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