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İBB Bilim Kurulu'ndan ön değerlendirme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim Kurulu, bugün depreme ilişkin ön değerlendirmede bulundu. Bilim Kurulu adına açıklamayı yapan Prof. Dr. Tarık Şengül, depremin Marmara Bölgesi’ni bekleyen büyük deprem riskini ortadan kaldırmadığını vurgulayarak, panik yerine sağduyulu olunması gerektiğini söyledi.

23 Nisan 2025 | 19:45
Son Güncellenme: 23 Nisan 2025 | 22:14
İBB Bilim Kurulu'ndan ön değerlendirme

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Genel Sekreter Prof. Dr. Volkan Demir’in de katıldığı toplantıda, İBB Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Eser Çaktı, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Barış ve Doç. Dr. Pelin Alpkökin de hazır bulundu.

Prof. Dr. Şengül, yapılan ilk değerlendirmede şu uyarılarda bulundu:

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen, 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından İstanbul Deprem Bilim Kurulu, İBB AKOM tesislerinde bir araya gelerek konuyu değerlendirmiştir. Kurulumuz, bu erken aşamada ön bir değerlendirme yapmıştır. Konuya ilişkin daha geniş değerlendirmeler, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bugün gerçekleştirilen toplantıda yapılan değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır:

  • 📌Bu aşamada panik ve kaygıya kapılmadan, sadece yetkili çevrelerden gelen uyarıları dikkate alarak bilinçli davranmak vatandaşlarımız açısından son derece önemlidir. Sosyal medya ve benzeri mecralarda sorumsuzca yayılan spekülatif değerlendirmelere itibar edilmemelidir.
  • 📌Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçıları, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu deprem riskini ortadan kaldırmamıştır. Diğer yandan artçıların bir süre daha devam edeceğinin de bilinmesinde yarar vardır.
  • 📌Deprem sonucu hasarlı hale gelen binalara girilmemesi ve yetkililerin bilgilendirilmesi önemlidir.
  • 📌Depreme ilişkin yürütülen çalışmalarda, merkezi ve yerel yönetimlerin tüm ilgili birimlerinin eşgüdüm içinde çalışması etkili sonuçlar alabilmek açısından önemlidir. Benzer biçimde üniversitelerin ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katkıları da alınmalıdır.
  • 📌Depremin yarattığı kaygıları en aza indirgemek ve spekülasyonların önüne geçmek üzere, yetkili kurumların düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendirmesi de önemli olacaktır.

     
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