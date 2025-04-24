İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Genel Sekreter Prof. Dr. Volkan Demir’in de katıldığı toplantıda, İBB Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Eser Çaktı, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Barış ve Doç. Dr. Pelin Alpkökin de hazır bulundu.

Prof. Dr. Şengül, yapılan ilk değerlendirmede şu uyarılarda bulundu:

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen, 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından İstanbul Deprem Bilim Kurulu, İBB AKOM tesislerinde bir araya gelerek konuyu değerlendirmiştir. Kurulumuz, bu erken aşamada ön bir değerlendirme yapmıştır. Konuya ilişkin daha geniş değerlendirmeler, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bugün gerçekleştirilen toplantıda yapılan değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır: