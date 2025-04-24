Deprem çantası nasıl hazırlanır? İçinde neler olmalı?

İstanbul'da bugün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha ülke gündeminin ilk sırasına taşıdı. Türkiye deprem kuşağında. Bu nedenle olası depremlere karşı bir deprem çantasını hazır bulundurmak önemli. Deprem çantası bireysel ihtiyaçların yanı sıra gerekli hallerde bebek, çocuk, yaşlı, engelli bireyler için gerekebilecek ihtiyaçları karşılamalı. Evcil hayvanınız varsa deprem çantasında ihtiyaçları unutulmamalı. AFAD internet sitesinde deprem çantası bilgilendirmesinde "Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir" diyor. Olası bir deprem ya da afet sırasında hazır bir Afet ve Acil Durum Çantası'nın ulaşılabilir bir yerde olması bu nedenle önemli. Peki, deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantası için şu listeyi veriyor:

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

Diğer hijyen malzemeleri

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)



BEBEKLER İÇİN DEPREM ÇANTASINA NELER EKLENEBİLİR?

Mama,

Bebek bezi,

Biberon,

İlaçlar,

Yedek giyecek,

Bebek oyuncağı,

Sahip olduğu rahatsızlıklar, kullanılan ilaçlar, alerjiler, ihtiyaç duyulan özel ekipman ve protezler ile doktor, aile iletişim ve adres bilgilerini kapsayan, tüm acil durum bilgilerinin yer aldığı bir kart.

EV HALKININ İHTİYAÇ DUYABİLECEĞİ MALZEMELER



AKUT ise Afet ve Acil Durum Çantası için "Bir acil durum sonrasında görevlilerin herkese anında ulaşması mümkün olmayabilir. Yardım almanız saatler belki de günler sürebileceğinden kendi kendinize hayatta kalmanız gerekebilir. Bu yüzden de çantanızda en az 72 saat hayatta kalmanızı sağlayacak miktarda gıda, su ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzeme bulunmalıdır. Acil durumlarda günler hatta haftalar süren elektrik, gaz, su ve telefon kesintileri yaşanabilir. Bu yüzden çantanız bu kesintiler süresince size kolaylık sağlayacak malzemeleri de içermelidir. Hazırlayacağınız çantanın her an taşınabilir olması ve olası tahliye durumlarında kullanabilmeniz için aracınızda bulunması yararınıza olacaktır" diyor.

AFET VE ACİL DURUM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

