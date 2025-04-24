Deprem çantası nasıl hazırlanır? İçinde neler olmalı?

İstanbul'da bugün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha ülke gündeminin ilk sırasına taşıdı. Türkiye deprem kuşağında. Bu nedenle olası depremlere karşı bir deprem çantasını hazır bulundurmak önemli. Deprem çantası bireysel ihtiyaçların yanı sıra gerekli hallerde bebek, çocuk, yaşlı, engelli bireyler için gerekebilecek ihtiyaçları karşılamalı. Evcil hayvanınız varsa deprem çantasında ihtiyaçları unutulmamalı. AFAD internet sitesinde deprem çantası bilgilendirmesinde "Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir" diyor. Olası bir deprem ya da afet sırasında hazır bir Afet ve Acil Durum Çantası'nın ulaşılabilir bir yerde olması bu nedenle önemli. Peki, deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantası için şu listeyi veriyor:
DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?
- Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
- Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
- İç çamaşırı
- Çorap
- Yağmurluk
- İklime uygun giysiler
- Sabun ve Dezenfektanlar
- Diş fırçası ve macunu
- Islak mendil
- Tuvalet kâğıdı
- Hijyenik ped
- Diğer hijyen malzemeleri
- Uyku tulumu veya battaniye
- Çakı, düdük, küçük makas
- Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
Önemli belge fotokopileri
- Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
- Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
- Zorunlu Deprem Poliçesi
- Diplomalar
- Pasaport, banka cüzdanı vb.
- Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
BEBEKLER İÇİN DEPREM ÇANTASINA NELER EKLENEBİLİR?
- Mama,
- Bebek bezi,
- Biberon,
- İlaçlar,
- Yedek giyecek,
- Bebek oyuncağı,
- Sahip olduğu rahatsızlıklar, kullanılan ilaçlar, alerjiler, ihtiyaç duyulan özel ekipman ve protezler ile doktor, aile iletişim ve adres bilgilerini kapsayan, tüm acil durum bilgilerinin yer aldığı bir kart.
EV HALKININ İHTİYAÇ DUYABİLECEĞİ MALZEMELER
AKUT ise Afet ve Acil Durum Çantası için "Bir acil durum sonrasında görevlilerin herkese anında ulaşması mümkün olmayabilir. Yardım almanız saatler belki de günler sürebileceğinden kendi kendinize hayatta kalmanız gerekebilir. Bu yüzden de çantanızda en az 72 saat hayatta kalmanızı sağlayacak miktarda gıda, su ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzeme bulunmalıdır. Acil durumlarda günler hatta haftalar süren elektrik, gaz, su ve telefon kesintileri yaşanabilir. Bu yüzden çantanız bu kesintiler süresince size kolaylık sağlayacak malzemeleri de içermelidir. Hazırlayacağınız çantanın her an taşınabilir olması ve olası tahliye durumlarında kullanabilmeniz için aracınızda bulunması yararınıza olacaktır" diyor.
AFET VE ACİL DURUM ÇANTASINDA NELER OLMALI?
- Bir kişiye üç gün yetecek kadar su (Bir kişinin içmesi ve temizliği için bir gün yetecek kadar su miktarı ortalama 4 litredir.)
- Bir kişiye üç gün yetecek miktarda bozulmaya dayanıklı gıda
- Pilli radyo
- El feneri
- Ekstra pil
- İlk yardım çantası
- Yardım çağırmak için düdük
- Mevsime uygun temiz giysi
- Konserve açacağı da içeren çok amaçlı çakı
- Çöp poşeti
- Önemli evraklar
- Kişisel hijyen malzemeleri
- Düzenli kullanılan ilaçlar