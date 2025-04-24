İstanbul 100'den fazla kez sallandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yaptıkları değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Marmara Denizi'nde saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin toplam 13 saniye sürdüğünü aktaran Yerlikaya, "Silivri açıklarında, 24 kilometre uzaklıkta olan deprem, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir'de de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı da toplam 7." diye konuştu.

"112'ye 10 bin 84 çağrı geldi, pek çoğu bilgi edinme amaçlı"

Bakan Yerlikaya, ilk etapta 45'inci dakikadan itibaren medya aracılığıyla kamuoyuna güzel haberi verdiklerini dile getirerek, "Dedik ki şu ana kadar içinde insanın yaşadığı, yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükürler olsun ki gelmedi. Şu ana kadar da taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Gözlemsel olarak tarama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzde görevi olan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 eve ilişkin tahliyeyle ilgili tespitimiz var." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okulların tatil edildiğini, aynı zamanda kamu ve vakıf üniversitelerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bazı görevlerinin de idari izinli sayıldığını hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"112'ye 10 bin 84 çağrı geldi. Ne demek, 112 acil çağrıya gelen aramalardan ne anlamamız lazım? 16 milyonluk, 131 dünya ülkesi nüfusundan daha büyük nüfusa sahip olan medeniyetimizin baş tacı olan İstanbul'umuzda hemşehrilerimizden sadece 10 bin 84 çağrı geldi. Bunların tasnifini yaptık. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı ev veya hizmet sundukları binayla ilgili endişelerini paylaşan ifadeler, bir kısmı da sağlıkla ilgili olan ihbarlar. Fatih'teki metruk bina hariç bir binanın yıkıldığıyla ilgili bir ihbarın olmaması da bugün en büyük şükrümüz."

Yerlikaya, vatandaşlara seslenerek, "İstanbullu hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum, herkes hanesini, içinde yaşadığı evin durumunu en iyi kendisi bilir. Dolayısıyla güçlendirme veya yıkılıp yeniden yapılması yani kentsel dönüşümüyle ilgili bir ihtiyacı varsa hükümetimizin açıklamış olduğu hizmetle ilgili çağrıya ses versin." dedi.

Kurum: 12 binamızı tedbiren boşalttık



İstanbul'da, saat 12.00 sıralarında herkesi ürküten, endişeye sevk eden 6,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadıklarını ifade eden Kurum, "Hepimiz çok korktuk. Allah'a şükür ki gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybımız yok" dedi. Kurum şunları söyledi:

Acil durum ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz, hasar tespit ve denetim personellerimiz şu an İstanbul'un 39 ilçesinde, 963 mahallesinde 112 koordinasyonunda bu süreci yürütüyoruz. 112'ye gelen istisnasız her bir talebi dikkate alıyor ve ilgili birim, bakanlık hangisiyse anında müdahale yapmak suretiyle süreci dikkatli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul'da çalışması gereken, hasar tespit konusunda binaların tespitlerini yapması gereken arkadaşlarımızı İstanbul'a çağırdık. Mevcuttaki İstanbul'daki ekibimiz şu an sahadadır. Buna ilave illerimizden ekiplerimiz hızlı bir şekilde İstanbul'umuza intikal ediyor ve toplamda sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Öncelikle kamu binalarından başlamak üzere hastanelerimiz, okullarımız, camilerimiz, kaymakamlık binalarımız, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız. Milli Eğitim Bakanımız açıkladılar, 2 gün okullarımız tatil. Dolayısıyla bu 2 günü değerlendireceğiz ve 4 gün içerisinde İstanbul'daki tüm kamu binaları öncelikli olmak üzere 112'ye gelen tüm şikayetler değerlendirilecek. 'Binam hasar gördü. Binam bu deprem sebebiyle zarar gördü.' diyen vatandaşlarımızın bizzat binalarına gidilecek, bakılacak ve burada hasar tespitlerini inşallah hızlı bir şekilde titizlikle yapacağız. Bu 4 gün içerisinde değerli İstanbullular tüm hasar tespit çalışmalarını inşallah bitirmiş olacağız."

378 yapısal ihbar bize ulaştı

Vatandaşlardan gelen 8 bini aşkın talebe ilişkin de ilgili arkadaşlarını bölgeye sevk edeceklerini söyleyen Kurum, "Şu an itibarıyla 112'ye gelen, tasnifi yapılan talepler doğrultusunda 378 yapısal ihbar bize ulaştı. Yani İstanbul'da 7,5 milyonu aşkın bağımsız birimi düşündüğümüzde, konutu, ticareti... Burada şu ana kadar 378 yapısal hasar talebi bize ulaştı. Tabii ki vatandaşlarımızın endişelerini haklı buluyoruz ve o endişeler, talepler doğrultusunda gidip incelemelerimizi yaptık. Metruk binayla birlikte 12 binamızı tedbiren boşalttık. Arkadaşlarımız bu binalarda yine detaylı bir inceleme yapacaklar." dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 256 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Depremden direkt etkilenen birincil yaralanmamız olmadı ancak ikincil olarak düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panikatak geçiren toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu. Bunların 173'ü tanesi İstanbul'da, 24 tanesi Tekirdağ ve Sakarya'da, 2 tanesi Yalova'da. Bursa'da da 3 vatandaşımız ikincil olarak etkilendi. Hepsinin durumları iyi, tedavileri devam etmekte. Birçoğu da ayakta tedavi edilip gönderildi." ifadelerini kullandı.

"Yapılan ilk değerlendirmede İstanbul'da ve çevre illerdeki herhangi bir hastanemizde hizmeti aksatacak bir durum tespit etmedik" diyen Memişoğlu, ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yeniden bütün hastaneleri değerlendirdiğini belirtti. Memişoğlu, "Onun haricinde ilk andan itibaren UMKE'miz, 112 ekiplerimiz ve hastanelerimiz teyakkuza geçirildi. Hem İstanbul'da hem çevre illerdeki bütün ekiplerimiz hazır halde bulunduruldu." dedi.

