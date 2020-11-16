İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Ya Kanal ya İstanbul”, ”Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı var?” afişleriyle ilgili inceleme başlattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah FOX TV’de katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu’na soruşturma açıldığını; soruşturma nedeninin Kanal İstanbul’a karşı çıkması olduğunu belirterek “Devlet projesine karşı çıkmak ve bölücülükle suçlanıyor” ifadesini kullandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in bugün FOX TV’de yaptığı, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında açılan Kanal İstanbul soruşturması açıklaması doğrudur. T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında “Ya Kanal Ya İstanbul” “Kanal İstanbul’a Kimin İhtiyacı Var” afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir. Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa’nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen “İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı” iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenilmiştir” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA *

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, ‘Devlet Projesi’ olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliği kullanılarak afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine astırılması üzerine ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yazılı ifade istendiği belirtildi. Açıklamada, “İfade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul Projesi’ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır” denildi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in 16 Kasım 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon kanalında Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıktığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığı, kendisinin bölücülükle suçlandığı şeklinde beyanlarının olduğu, bazı basın yayın organlarında da benzer değerlendirmelerde bulunulduğunun anlaşılması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür”

‘Devlet Projesi’ olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliğinin kullanılarak afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine astırılması üzerine 17 Ağustos 2020 tarihli onay ile konunun araştırılması ve gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullandı:

‘KİŞİSEL OLARAK KARŞI ÇIKMASI SORGUNLANMAMIŞTIR’ *

“Onaya tabi konular incelendiğinde; Belediyelerin, Anayasa’da ifadesini bulan ‘İdarenin Bütünlüğü İlkesi’ çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu çerçevede idari vesayet denetimine tabi oldukları, Belediye Kanunu gereğince belediye başkanının görevleri arasında bulunan ‘Beldenin ve Belediyenin Hak ve Menfaatlerini Koruma’ görevinin belediyeye verilen görevlerle sınırlı olduğu, ‘Ya Kanal Ya İstanbul’ şeklinde bir afişle uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve ‘Devletin Egemenlik Yetkisi’ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek sorumlular hakkında araştırma, gerek görülmesi halinde ön inceleme yapılması hususlarının yer aldığı görülmektedir. Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi’ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır.”

Açıklamada, bütün soruşturmalarda olduğu gibi, 17 Ağustos 2020 tarihli onaya dayalı araştırma/ön incelemede de Mülkiye Müfettişince 9 Kasım 2020 tarihli yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan ifade talebinde bulunulduğuna dikkat çekilerek, “Talep yazısında onayda yer alan konular tekrarlanarak, kendisinden 7 gün içinde yazılı ifadesini vermesi istenmiştir. İfade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul Projesi’ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır” denildi.