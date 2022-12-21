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İhracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türlerini belirledi.

21 Aralık 2022 | 10:23
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İhracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları belirlendi

Bakanlık tarafından hazırlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2023 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğadan toplanan soğan, yoğurt çiçeği, çiğdem, ters lale, zambak, müşkürüm, karaçiğdem, lale, yılanbacağı, yılanpancarı, çakmuz, yılanbıçağı, nilüfergiller, salepgiller, yılanyastığı, kumzambağı, şark sümbülü, censiyan, sıklamen, kardelen, sülen, şakayık ile diğer yumrulu ve soğanlı türler gibi bazı tür bitkiler ihraç edilemeyecek.

Bazı sıklamen çeşitleri, Toros kardeleni, Karadeniz kardeleni, sarıkokulu, gül soğanı ve ada soğanı için de ihracat kotaları tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

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